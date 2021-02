घाबरत नाही! दिल्ली पोलिसांनी FIR दाखल केल्यानंतर ग्रेटाचं पुन्हा ट्विट

स्टॉकहोम - पर्यावरणवादी कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग विरोधात दिल्ली पोलिसांनी एफआयआर दाखल केली आहे. कृषी कायद्याविरोधात ग्रेटाने केलेल्या ट्विटवरून एफआयआर दाखल करण्यात आली. दिल्ली पोलिसांच्या सायबर विभागाने 153A आणि 120B अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

दिल्ली पोलिसांकडून एफआयआर दाखल केल्यानंतरही ग्रेटाने प्रतिक्रिया दिली आहे. तिने आणखी एक ट्विट करून आपण शेतकऱ्यांच्या पाठिशी असल्याचं म्हटलं आहे. त्या ट्विटमध्ये तिने पुन्हा म्हटलं की, मी अजुनही शेतकऱ्यांना पाठिंबा देते. त्यांच्या शांततेने सुरु असलेल्या आंदोलनाचं समर्थन करते. तिरस्काराने, धमकी देऊन किंवा मानवाधिकाराचे उल्लंघन करून हे बदलता येणार नाही. #FarmerProtest

ग्रेटाने केंद्राच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी आंदोलनाचे समर्थन केले होते. तिनं ट्विट करताना म्हटलं होतं की, आम्ही भारतातील शेतकरी आंदोलकांसोबत उभा आहोत. ग्रेटाच्या या ट्विटनंतर भारत सरकारने स्पष्ट शब्दात सविस्तर असं उत्तर दिलं होतं.

I still #StandWithFarmers and support their peaceful protest.

No amount of hate, threats or violations of human rights will ever change that. #FarmersProtest

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 4, 2021