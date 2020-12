Welcome 2021 : न्यूझीलंडमध्ये झालं नव्या वर्षाचं भन्नाट स्वागत; पाहा व्हिडिओ!

ऑकलंड (न्यूझीलंड) : २०२० या पूर्ण वर्षामध्ये कोरोनाने धुमाकूळ घातला. जगभरातील जवळपास सर्वच देशांना याचा सामना करावा लागला. अनेक कटू आठवणी मनात ठेवत या सरत्या वर्षाला निरोप देत येणाऱ्या नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी सगळेच सज्ज झाले आहेत.

न्यूझीलंडमध्येही २०२१ या नवीन वर्षाचं स्वागत मोठ्या उत्साहात आणि फटाकांच्या आतषबाजीत करण्यात आलं. न्यूझीलंडची राजधानी असलेल्या ऑकलंडमध्ये नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी जय्यत तयारी करण्यात आली होती. कोरोना व्हायरसचा प्रभावीपणे सामना केलेल्या किवीजनी २०२१चे जोरदार स्वागत केले.

- हेही वाचा - पाकिस्तानात उद्ध्वस्त केलं ऐतिहासिक हिंदू मंदिर; जीर्णोद्धाराची मागितली होती परवानगी

ऑकलंडमधील स्काय टॉवर याठिकाणी फटाके आणि लेसर शोद्वारे नववर्षाचे स्वागत करण्यात आले. हजारो नागरिकांनी हे नयनरम्य दृश्य आपल्या डोळ्यात साठवून घेतले. अनेक नागरिक संध्याकाळपासूनच येथील जगप्रसिद्ध हार्बर ब्रिज परिसरात जमा व्हायला लागले होते. याठिकाणी नेत्रदीपक अशी फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली. तसं पाहिलं तर दक्षिण पॅसिफिक महासागरातील बेट असलेल्या सामोआ याठिकाणी सर्वात आधी नववर्षाचे स्वागत होते त्यानंतर न्यूझीलंडचा नंबर लागतो.

#WATCH | New Zealand rings in the New Year with fireworks show pic.twitter.com/1Pf2PTUmwj

— ANI (@ANI) December 31, 2020