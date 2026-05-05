होर्मुझमध्ये अमेरिकेचा हल्ला, मालवाहू जहाजाला केलं लक्ष्य, पाच जणांचा मृत्यू; इराणी मीडियाचा मोठा दावा...

१८ दिवसांच्या शस्त्रसंधीनंतर मध्यपूर्वेत पुन्हा एकदा युद्धाची ठिणगी पेटताना दिसत आहे. अमेरिकन सैन्याने इराणकडे सामान घेऊन जाणाऱ्या दोन नागरी नौकांवर हल्ला केला, असा दावा इराणच्या मीडियाकडून करण्यात आल आहे. या हल्ल्यात पाच नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचंही इराणकडून सांगण्यात आलं आहे. या नौका आयआरजीसीच्या नसून सामान्य मालवाहू असल्याचे इराणचे म्हणणे आहे..दुसरीकडे, अमेरिकेने या आरोपांवर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, होर्मुझ सामुद्रधुनीतून व्यापारी जहाजांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्याची मोहीम त्यांनी वेगाने सुरू केली आहे. अमेरिकन सैन्याने दिलेल्या माहितीनुसार, दोन अमेरिकन जहाजांनी हा संवेदनशील मार्ग यशस्वीरित्या पार केला आहे. तसेच, इराणने अमेरिकन नौदलाच्या जहाजावर हल्ला केल्याच्या दाव्याही अमेरिकेने फेटाळला आहे..दरम्यान, या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर बहरीनने राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली आहे. यूएईने फुजैराह येथील तेल साठा केंद्रावर ड्रोन हल्ल्यामुळे आग लागल्याची माहिती दिली आहे. या घटनेनंतर ब्रिटिश सैन्यानेही अमिराती किनाऱ्याजवळील एका मालवाहू जहाजाला आग लागल्याचे सांगितले आहे. या सर्व घटनांचा थेट परिणाम जागतिक बाजारावर झाला असून तेलाच्या किमतीत सुमारे ६ टक्क्यांची वाढ झाली आहे..या पार्श्वभूमीवर इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी शांततेचा संदेश देत लष्करी कारवाईऐवजी चर्चेचा मार्ग स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे. कोणत्याही राजकीय संकटाचा तोडगा युद्ध नसून संवादातूनच निघतो, असं ते म्हणाले.