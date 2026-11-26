New Delhi: अमेरिकेत H-1B व्हिसावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी IBM कंपनीने मोठा निर्णय घेतला आहे. कंपनीच्या कन्सल्टिंग विभागातील बहुतांश पदांसाठी व्हिसा आणि ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप बंद केली जाणार आहे. प्रभावित कर्मचाऱ्यांना परदेशात बदली स्वीकारावी लागेल किंवा ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत नोकरी सोडावी लागणार आहे..कर्मचाऱ्यांसमोर दोन पर्यायआयबीएमच्या निर्णयामुळे अमेरिकेत काम करणाऱ्या परदेशी कर्मचाऱ्यांसमोर अडचण निर्माण झाली आहे. प्रभावित कर्मचाऱ्यांना कंपनीने तीन आठवड्यांचा अवधी दिल्याचे वृत्त आहे. या काळात त्यांना अमेरिकेबाहेरील आयबीएममधील पदावर बदली स्वीकारायची की नोकरी सोडायची, हे ठरवावे लागेल. बदली स्वीकारली नाही तर संबंधित कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांचे वेतन भरपाई म्हणून दिले जाणार असल्याचे वृत्त आहे. त्यांच्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२६ हा शेवटचा कामाचा दिवस असेल..RBI Repo Rate: तुमचा EMI वाढणार? SBI च्या अहवालाने चिंता वाढवली; डिसेंबरमध्ये रेपो रेट वाढल्यास किती वाढणार EMI?.भारतात बदलीची शक्यता जास्तआयबीएमच्या कन्सल्टिंग विभागात जगभरात दीड लाखांहून अधिक कर्मचारी काम करतात. कंपनीने मात्र या निर्णयामुळे नेमके किती कर्मचारी प्रभावित होतील किंवा त्यापैकी किती जण अमेरिकेत आहेत, याची माहिती दिलेली नाही. परदेशातील उपलब्ध नोकऱ्यांमध्ये भारताचा वाटा मोठा आहे. १९ नोव्हेंबर रोजी आयबीएमच्या करिअर पोर्टलवर अमेरिकेबाहेर कन्सल्टिंग विभागातील १,२७८ जागा उपलब्ध होत्या. त्यापैकी १,१२५ जागा भारतात, २३ सिंगापूरमध्ये आणि १८ ब्रिटनमध्ये होत्या..आयबीएमने का घेतला निर्णय?कंपनीच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळाची उपलब्धता आणि ग्राहकांच्या गरजा बदलल्या आहेत. त्यामुळे आयबीएम कन्सल्टिंगमधील बहुतांश पदांसाठी व्हिसा आणि ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, हा निर्णय संपूर्ण आयबीएमसाठी नसून कन्सल्टिंग विभागातील बहुतांश पदांपुरता मर्यादित आहे..26/11 Attack: कसाबला प्रशिक्षण देणारा पाकिस्तानी ‘मेजर जनरल साहब’ कोण? १८ वर्षांनंतरही गूढ कायम.अमेरिकेतील H-1B व्हिसा धोरणांबाबत वाढलेल्या कडक नियमांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांसाठी त्यामुळे नोकरी, व्हिसा आणि भविष्याबाबत अनिश्चितता वाढू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.