India-Africa ITEC Partnership : भारत बनला आफ्रिकन देशांमध्ये 'हिरो':'ITEC' योजनेने जिंकली तरुणांची मने!

आगामी भारत-आफ्रिका शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही प्रदेशांमधील राजनैतिक आणि आर्थिक संबंधांची जोरदार चर्चा सुरू आहे. आफ्रिका खंडात चीन एका बाजूला अब्जावधी डॉलर्सचे कर्ज देऊन देशांना आपल्या जाळ्यात ओढत असताना, भारत मात्र तिथे कोणतीही हुकूमशाही न गाजवता एक 'खरा मित्र' म्हणून उदयास आला आहे..भारताला आफ्रिकन जनतेच्या गळ्यातील ताईत बनवण्यात एका ऐतिहासिक योजनेने सर्वात मोठी भूमिका बजावली आहे, ती म्हणजे 'ITEC' (भारतीय तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य).१९६४ मध्ये सुरू झालेला हा भारत सरकारचा एक अत्यंत महत्त्वाचा फ्लॅगशिप (प्रमुख) कार्यक्रम असून, तो परराष्ट्र मंत्रालयाद्वारे चालवला जातो. या अंतर्गत दरवर्षी हजारो आफ्रिकन विद्यार्थ्यांना आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना भारत संपूर्णपणे मोफत जागतिक दर्जाचे शिक्षण आणि प्रशिक्षण देत आहे..१. पूर्ण शिष्यवृत्ती: विमानापासून राहण्यापर्यंतचा सर्व खर्च भारताकडूनभारत सरकार दरवर्षी हजारो आफ्रिकन व्यावसायिक, सरकारी अधिकारी आणि विद्यार्थ्यांना 'ITEC' अंतर्गत भारतात येण्यासाठी आमंत्रित करते.खर्चाची जबाबदारी: या विद्यार्थ्यांचा आफ्रिकेतून भारतात येण्या-जाण्याचा विमानाचा खर्च, भारतातील निवास, भोजन, शैक्षणिक फी आणि वैद्यकीय खर्च पूर्णपणे भारत सरकार स्वतः उचलते.मासिक भत्ता (Stipend): एवढेच नव्हे तर, विद्यार्थ्यांना भारतात राहताना त्यांच्या रोजच्या वैयक्तिक खर्चासाठी दरमहा निश्चित भत्ता (Stipend) देखील दिला जातो..२. कौशल्याधारित कोर्सेस आणि 'IIT-IIM' मध्ये प्रशिक्षणहा कार्यक्रम पारंपरिक पदवी शिक्षणासारखा नसून, कमी कालावधीत थेट रोजगार मिळवून देणाऱ्या विशेष कौशल्यांवर आधारित आहे. हे कोर्सेस ३ आठवड्यांपासून ते ३ महिन्यांपर्यंतचे असतात. यात प्रामुख्याने खालील क्षेत्रांचा समावेश होतो:माहिती तंत्रज्ञान (IT): कोडिंग, सायबर सुरक्षा, वेब डिझाईनिंग आणि डेटा ॲनालिटिक्स.प्रशासन आणि व्यवस्थापन (Governance): सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी बँकिंग, लेखापरीक्षण (Auditing) आणि सार्वजनिक धोरण (Public Policy).कृषी आणि हरित ऊर्जा: आधुनिक शेती, अन्न प्रक्रिया (Food Processing), जलसंधारण आणि सौर ऊर्जा तंत्रज्ञान.या विद्यार्थ्यांना आयआयटी (IITs), आयआयएम (IIMs), राष्ट्रीय लघु उद्योग संस्था (NIMSME), आणि 'सी-डॅक' (C-DAC) यांसारख्या भारतातील सर्वोच्च आणि नामांकित संस्थांमध्ये थेट तज्ज्ञांकडून प्रशिक्षण दिले जाते..३. 'e-ITEC' ची डिजिटल क्रांती; कोरोनातही मदत सुरूचदरवर्षी १०,००0 हून अधिक लाभार्थी हा मोठा आकडा गाठण्यामागे 'e-ITEC' म्हणजेच ऑनलाईन शिक्षणाचा मोठा वाटा आहे. कोरोनाच्या टाळेबंदीच्या काळात जेव्हा संपूर्ण जग ठप्प झाले होते, तेव्हाही भारताने ही मदत थांबवली नाही. जे विद्यार्थी किंवा सरकारी अधिकारी प्रत्यक्ष भारतात येऊ शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी भारतातील तज्ज्ञ शिक्षक उपग्रह (Satellite) आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून आफ्रिकेत थेट 'लाईव्ह' वर्ग घेतात. या डिजिटल क्रांतीमुळे आफ्रिकेच्या दुर्गम भागातील तरुणांपर्यंत भारताचे ज्ञान पोहोचत आहे..या 'ज्ञानदानाचा' भारताला काय भू-राजकीय फायदा मिळतो?भारत आफ्रिकेला हे मोफत शिक्षण देऊन जागतिक स्तरावर आपले 'सॉफ्ट पॉवर' (Soft Power) अत्यंत मजबूत करत आहे.भारताचे हक्काचे दूत: आज आफ्रिकेतील अनेक देशांचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, लष्करी अधिकारी आणि वरिष्ठ नोकरशहा हे एकेकाळी 'ITEC' अंतर्गत भारतात शिकलेले आहेत. जेव्हा हे अधिकारी आपल्या देशात मोठे धोरणात्मक निर्णय घेतात, तेव्हा ते भारताच्या हिताचा आणि मैत्रीचा प्राधान्याने विचार करतात. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर (उदा. संयुक्त राष्ट्र) भारताला पाठिंबा मिळवण्यात हे अधिकारी भारताचे हक्काचे दूत बनतात.थोडक्यात सांगायचे तर चीन आफ्रिकेला कर्जाच्या ओझ्याखाली दाबत असताना, भारत मात्र तिथल्या तरुणांना 'ज्ञान आणि कौशल्य' देऊन स्वतःच्या पायावर उभे करत आहे. म्हणूनच आगामी भारत-आफ्रिका शिखर परिषदेत 'ITEC' च्या या मानवी आणि कौशल्याधारित धोरणाचे जगभरात कौतुक होत आहे.