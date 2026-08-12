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Imran Khan Death Claim : पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचा तुरुंगात मृत्यू ? पत्रकाराच्या दाव्याने खळबळ

Pakistan News : पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचा तुरुंगात मृत्यू झाल्याचा दावा ज्येष्ठ पत्रकार वजाहत एस. खान यांनी केला आहे. पाकिस्तानी सरकार आणि लष्करातील सूत्रांच्या हवाल्याने खान यांचा कोठडीतच मृत्यू झाल्याचे पत्रकाराने म्हटले आहे.
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esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Imran Khan Death Claim Sparks Controversy : पाकिस्तानचे तुरुंगात असलेले माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचा मृत्यू झाला असल्याचा दावा पाकिस्तानचे ज्येष्ठ पत्रकार वजाहत एस. खान यांनी केला आहे. त्यांच्या या दाव्यामुळे पाकिस्तानसह जगभरात खळबळ उडाली आहे.

पाकिस्तान सरकार आणि लष्करातील सूत्रांच्या आधारे त्यांनी हा दावा केला असून, खान यांचा कोठडीतच मृत्यू झाल्याचे आणि त्यामुळेच त्यांना कोणालाही भेटू दिले जात नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान इम्रान खान यांच्या सध्याच्या स्थितीबाबत पाकिस्तानी सरकारकडून कोणतेही अधिकृत निवेदन आलेले नाही.

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