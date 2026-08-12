Imran Khan Death Claim : पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचा तुरुंगात मृत्यू ? पत्रकाराच्या दाव्याने खळबळ

Imran Khan Death Claim Sparks Controversy : पाकिस्तानचे तुरुंगात असलेले माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचा मृत्यू झाला असल्याचा दावा पाकिस्तानचे ज्येष्ठ पत्रकार वजाहत एस. खान यांनी केला आहे. त्यांच्या या दाव्यामुळे पाकिस्तानसह जगभरात खळबळ उडाली आहे. .पाकिस्तान सरकार आणि लष्करातील सूत्रांच्या आधारे त्यांनी हा दावा केला असून, खान यांचा कोठडीतच मृत्यू झाल्याचे आणि त्यामुळेच त्यांना कोणालाही भेटू दिले जात नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान इम्रान खान यांच्या सध्याच्या स्थितीबाबत पाकिस्तानी सरकारकडून कोणतेही अधिकृत निवेदन आलेले नाही..क्रिकेटपटू ते राजकारणी बनलेले ७३ वर्षीय इम्रान खान अनेक कायदेशीर खटल्यांचा सामना करत आहेत. २०२३ पासून ते पाकिस्तानच्या अडियाला तुरुंगात बंदिस्त आहेत. त्यांचा पक्ष, 'पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ' (PTI) याने वारंवार आरोप केला आहे की, प्रशासनाने त्यांना कुटुंबीय आणि पक्षातील सहकाऱ्यांना भेटण्यापासून रोखले आहे, तसेच डोळ्यांच्या आजारासह त्यांच्या इतर आरोग्य समस्यांवर योग्य वैद्यकीय उपचार पुरवण्यातही अपयश आले आहे..Premium|Imran Khan Adiala Jail : पाकिस्तानात इम्रान खानविरोधात लष्करी डावपेच, तुरुंगातूनही जनतेचा वाढता पाठिंबा.इम्रान खान यांचे आरोग्य आणि त्यांच्या प्रलंबित खटल्यांमधील विलंब यांबाबतच्या चिंतेमुळे पीटीआयने सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर मंगळवारी आंदोलन केले. मात्र, खटल्यांची सुनावणी पुढील आठवड्यात निश्चित केली जाईल, अशी ग्वाही न्यायालयाच्या निबंधकांनी (रजिस्ट्रार) नेत्यांना दिल्यानंतर पक्षाने हे आंदोलन मागे घेतले. खान यांच्या खटल्यांची लवकरात लवकर सुनावणी व्हावी आणि त्यांना कुटुंबीय व खाजगी डॉक्टरांना भेटण्याची परवानगी मिळावी, या मागण्यांसाठी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निबंधकांशी संपर्क साधला होता..Pakistan News: इम्रान खान अटकेनंतर उसळलेल्या दंगलीत पाकिस्तानातील ७५ पीटीआय नेत्यांना तीन ते दहा वर्षांची शिक्षा.पाकिस्तानमधील 'डॉन' (Dawn) या वृत्तपत्राच्या अहवालानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाबाहेरील आंदोलनात सहभागी झालेले खैबर पख्तुनख्वाचे मुख्यमंत्री सोहेल आफ्रिदी यांनी इम्रान यांच्या आरोग्याबाबतच्या वृत्तांवर तीव्र चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, संपूर्ण देशाला त्यांच्या प्रकृतीची मोठी काळजी वाटत आहे. .Imran Khan : पाकिस्तानात स्थिरता अशक्य; इम्रान खान यांचे मत,बलुचिस्तानातील परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त.मुख्यमंत्री म्हणाले, "आम्ही इम्रान खान यांच्या आरोग्याचे राजकारण करत नाही, तसेच इम्रान खान यांनीही कोणत्याही प्रकारचा दिलासा मिळवण्यासाठी कधीही आपल्या आरोग्याचा मुद्दा उपस्थित केलेला नाही. त्यामुळे, त्यांच्या आरोग्याच्या बाबतीत आवश्यक ती गांभीर्याने दखल घेणे गरजेचे आहे. तसेच, आवश्यक नैतिक धैर्य दाखवून, त्यांच्या खाजगी डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली आणि कुटुंबीयांच्या उपस्थितीत त्यांच्यावर उपचार करण्याच्या मागणीचा स्वीकार केला जावा.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.