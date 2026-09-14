इम्रान खान यांच्या घटस्फोटित पत्नीनं केलं दुसरं लग्न, ४ मुलांचा बाप असलेल्या ६२ वर्षीय बिझनेसमेनसोबत होती रिलेशनशिपमध्ये

पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान आणि क्रिकेटपटू इम्रान खान सध्या तुरुंगात आहेत. मधल्या काळात त्यांचा तुरुंगात मृत्यू झाल्याच्या अफवाही पसरल्या होत्या दरम्यान, इम्रान खान यांची घटस्फोटित पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ यांनी दुसरं लग्न केलंय. वयाच्या ५२व्या वर्षी त्यांनी आयरिश ऑस्ट्रेलियन फायनान्सर कॅमरन ओरेली यांच्याशी लग्न केलं. दोघे बऱ्याच काळापासून एकमेकांमना ओळखत होते आणि वर्षभरापासून रिलेशनशिपमध्ये होते..जेमिमा आणि कॅमरन यांची ओळख चित्रपट आणि डॉक्युमेंट्रीशी संबंधित कामावेळी झाली होती. त्यानंतर दोघे मित्र बनले आणि प्रेमात पडले. कॅमरन आणि जेमिमा यांचे लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत..कोट्यवधींचं पॅकेज! अमेरिकेत अतिश्रीमंतांच्या घरी जेवण बनवणाऱ्यांना किती पैसे मिळतात?.कॅमरन ६२ वर्षांचे असून ते माजी आंतरराष्ट्रीय रग्बीपट्टू सर अँथनी ओ रेली यांचे पुत्र आहेत. ऑक्सफर्डमध्ये शिकल्यानंतर वडिलांच्या माध्यम व्यवसायात १० वर्षांहून अधिक काळ काम केलं. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियात एपीएन न्यूज अँड मिडियात कार्यरत होते..२००३मध्ये बेयॉर्ड कॅपिटल नावाची एक कंपनी सुरू केली. या अंतर्गत त्यांनी काही कंपन्यांचे अधिग्रहण केलं. दरम्यान, २०११मध्ये तोशिबाला ही कंपनी २.३ अब्ज डॉलर्समध्ये विकलं. जेमिमा आणि कॅमरन यांच्या लग्नाला त्यांच्या कुटुंबातील अनेक सदस्य उपस्थित होते. कॅमरन यांना चार मुलं तर जेमिमा यांना दोन मुलं आहेत..जेमिमा आणि इम्रान खान यांनी १९९५मध्ये लग्न केलं होतं. दोघांचं लग्न २००५पर्यंत टिकलं. त्यानंतर घटस्फोट घेतला. इम्रान खान यांच्यासोबत घटस्फोटानंतर जेमिमा यांचं अनेकांसोबत नाव जोडलं गेलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.