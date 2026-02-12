Former Pakistan Prime Minister Imran Khan amid rising allegations of jail torture and serious health concerns, including reported eye damage.

Former Pakistan Prime Minister Imran Khan amid rising allegations of jail torture and serious health concerns, including reported eye damage.

esakal

ग्लोबल

Imran Khan Jail Torture : इम्रान खान यांचा तुरुंगात छळ सुरू ; एक डोळा पूर्णपणे निकामी होण्याच्या मार्गावर!

Imran Khan Health Update : इम्रान खान यांनी त्याच्या उजव्या डोळ्यातील अंदाजे ८५ टक्के दृष्टी गमावली आहे.
Published on

Allegations of Torture Against Imran Khan in Jail : पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान आणि पीटीआय पक्षाचे प्रमुख इम्रान खान यांच्याबाबत एक धक्कादायक रिपोर्ट समोर आला आहे. न्यायालयाने नियुक्त केलेले अ‍ॅमिकस क्युरी सलमान सफदर यांच्या रिपोर्टनुसार, आदियाला तुरुंगात बंद असलेल्या इम्रान खान यांनी त्याच्या उजव्या डोळ्यातील अंदाजे ८५ टक्के दृष्टी गमावली आहे.

त्यांचे समर्थक आणि सहकाऱ्यांनी याला पाकिस्तानच्या लष्कराकडून जाणूनबुजून केलेले अमानवीय कृत्य म्हटले आहे. रिपोर्टनुसार, इम्रान खान यांनी सांगितले की ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत त्यांची दृष्टी पूर्णपणे सामान्य होती.

मात्र त्यानंतर त्यांना अंधुक दृष्टी येऊ लागली, ज्याबद्दल त्यांनी तुरुंग अधीक्षकांकडे अनेक वेळा तक्रार केली, परंतु त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. अखेर जेव्हा, निष्काळजीपणामुळे, त्याने त्याच्या उजव्या डोळ्यातील दृष्टी पूर्णपणे गमावली, तेव्हा डॉक्टरांना बोलावण्यात आले.

Former Pakistan Prime Minister Imran Khan amid rising allegations of jail torture and serious health concerns, including reported eye damage.
Toll Tax Rule Change : सरकारने बदलला टोल नियम!, आता अपूर्ण ‘एक्सप्रेस-वे’वर नाही होणार वसूली

यावेळी तपासणीत त्याच्या डोळ्यात रक्ताची गुठळी असल्याचे दिसून आले, ज्यामुळे गंभीर नुकसान झाले होते. परिणामी आता, त्यांच्या उजव्या डोळ्यातील फक्त १५ टक्केच दृष्टी शिल्लक आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Pakistan
imran khan