India-China agreement : भारत-चीन करारामुळे नेपाळ संतप्त, डिप्लोमॅटिक नोट पाठविण्याची तयारी

भारत आणि चीनमधील नुकत्याच झालेल्या करारामुळे नेपाळमध्ये राजनैतिक गोंधळ निर्माण झाला आहे. भारत आणि चीनने भारताच्या ज्या भूभागावर नेपाळ आपला दावा करतो त्या भूभागावर एक करार केला आहे. याचा अर्थ असा की चीनने हे भूभाग भारताचे असल्याचे मान्य केले आहे. नेपाळला आशा होती की भारताच्या भूभागावरील त्यांच्या दाव्याला चीनचा पाठिंबा मिळेल. दुसरीकडे, भारताने पुन्हा एकदा नेपाळचा हा दावा फेटाळून लावला आहे..मंगळवारी भारत आणि चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये झालेल्या कराराच्या ९ व्या मुद्द्यावर नेपाळ सरकार संतप्त आहे आणि ते दोन्ही देशांना त्याचा विरोध करणाऱ्या राजनैतिक नोट पाठवण्याची तयारी करत आहे. नेपाळचा राग आणि त्रास लिपुलेख खिंडीबाबत आहे ज्याचा उल्लेख भारत आणि चीनमधील व्यापाराच्या दृष्टिकोनातून या कराराच्या ९ व्या मुद्द्यात करण्यात आला होता..खरंतर, नेपाळ भारताच्या लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरावर दावा करत आहे. २०२१ मध्ये, तत्कालीन पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या सरकारने भारताच्या लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरावर दावा करणारा नकाशा जारी केला. एवढेच नाही तर त्यावेळी ओली सरकारने संसदेत संविधानात सुधारणा करून हा नकाशा सरकारी वापरात आणला. या प्रकरणावरून दोन्ही देशांमध्ये अनेक महिने राजनैतिक वाद सुरू राहिले..नेपाळच्या ओली सरकारने आशा व्यक्त केली की भारताच्या ज्या भूभागावर ते आपला दावा करत आहे त्या मुद्द्यावर किमान चीनचा पाठिंबा मिळवू शकेल. परंतु चीनने भारतासोबत केलेल्या अलिकडच्या करारात दोन्ही देशांनी लिपुलेखचा व्यापार मार्ग म्हणून वापर करण्यास सहमती दर्शविली आहे..भारताचा कडक प्रतिसाद नेपाळच्या या वक्तव्यावर भारताने कडक प्रतिसाद दिला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकृत प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, लिपुलेख खिंडीतून भारत आणि चीनमधील सीमापार व्यापार पुनर्संचयित करण्याबाबत नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या टिप्पण्या आम्ही पाहिल्या आहेत. या विषयावर आमची भूमिका नेहमीच स्पष्ट राहिली आहे. लिपुलेख खिंडीतून भारत आणि चीनमधील सीमा व्यापार १९५४ पासून सुरू आहे आणि दशकांपासून चालू आहे. कोविड आणि इतर कारणांमुळे तो खंडित झाला होता, जो आता पुन्हा सुरू करण्यास सहमती झाली आहे..ते पुढे म्हणाले की, प्रादेशिक दाव्यांचा विचार केला तर ते न्याय्य नाहीत आणि ऐतिहासिक तथ्ये आणि पुराव्यांवर आधारित नाहीत. कोणत्याही प्रकारचे कृत्रिम आणि एकतर्फी दाव्यांचा विस्तार अस्वीकार्य आहे. परस्पर संवाद आणि राजनयिकतेद्वारे प्रलंबित सीमा प्रश्नांवर नेपाळशी रचनात्मक संवाद साधण्यासाठी भारत नेहमीच तयार आहे.