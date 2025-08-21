ग्लोबल

India-China agreement : भारत-चीन करारामुळे नेपाळ संतप्त, डिप्लोमॅटिक नोट पाठविण्याची तयारी

Nepal Border Dispute : मंगळवारी भारत आणि चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांमध्ये झालेल्या कराराच्या ९ व्या मुद्द्यावर नेपाळ सरकार संतप्त आहे आणि ते दोन्ही देशांना त्याचा विरोध करणाऱ्या राजनैतिक नोट पाठवण्याची तयारी करत आहे.
Diplomatic tensions rise as Nepal protests India-China agreement mentioning Lipulekh, a region Nepal claims as its own.
Yashwant Kshirsagar
भारत आणि चीनमधील नुकत्याच झालेल्या करारामुळे नेपाळमध्ये राजनैतिक गोंधळ निर्माण झाला आहे. भारत आणि चीनने भारताच्या ज्या भूभागावर नेपाळ आपला दावा करतो त्या भूभागावर एक करार केला आहे. याचा अर्थ असा की चीनने हे भूभाग भारताचे असल्याचे मान्य केले आहे. नेपाळला आशा होती की भारताच्या भूभागावरील त्यांच्या दाव्याला चीनचा पाठिंबा मिळेल. दुसरीकडे, भारताने पुन्हा एकदा नेपाळचा हा दावा फेटाळून लावला आहे.

