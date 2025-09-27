युद्ध थांबवा! ऑपरेशन सिंदूरनंतर पाकिस्तानी लष्कर गुडघ्यावर आलेलं; भारताच्या वाघिणीने शाहबाज शरीफना दाखवला आरसा

संयुक्त राष्ट्रात सुरक्षा परिषदेत पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी केलेल्या भाषणाला भारतानं जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. भारताच्या स्थायी मिशनच्या प्रथम सचिव पेटल गेहलोत यांनी राइट टू रिप्लायचा वापर करत पाकिस्तानला दहशतवादावरून टार्गेट केलं. पेटल गेहलोत यांनी म्हटलं की, पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचं भाषण ऐकलं. त्यांनी पुन्हा एकदा दहशतवादाचं गुणगाण गायलंय. .पाकिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणात दहशतवाद हाच महत्त्वाचा भाग असल्याचं म्हणत पेटल गेहलोत यांनी घणाघात केला. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत पाकिस्ताननं रेजिस्टंट फ्रंट सारख्या पाकिस्तानचा पाठिंबा असलेल्या दहशतवादी संघटनेचा बचाव केलेला. याच संघटनेनं जम्मू काश्मीरमध्ये पर्यटकांवर भ्याड हल्ला केला होता. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने ऑपरेशन सिंदूर राबवलं. यानंतर पाकिस्तानी लष्कर गुडघ्यावर आलं. युद्ध थांबवण्याची विनंती पाकिस्तानी लष्कर करत होतं असंही भारताने संयुक्त राष्ट्रात सांगितलं..Operation Sindoor : ऑपरेशन सिंदूरची भीती! लष्कर-ए-तैयबाने POK तून 'या' ठिकाणी हलवले दहशतवाद्याचे ट्रेनिंग कॅम्प....पेटल गेहलोत यांनी म्हटलं की, हा तोच पाकिस्तानी देश आहे ज्यांनी ओसामा बिन लादेनला कित्येक वर्षे देशात लपवून ठेवलं. दहशतवादाविरोधात लढत असल्याचं फक्त नाटक केलं. त्यांच्या मंत्र्यांनीही मान्य केलंय की पाकिस्तान अनेक दशकांपासून दहशतावादी शिबिरं चालवत आहे..पाकिस्तानी पंतप्रधान ज्या विजयाचा अभिमान बाळगतायत त्यावरही भारताच्या पेटल गेहलोत यांनी निशाणा साधला. पाकिस्तानचे दावे खोटे असल्याचंही त्या म्हणाल्या. भारतीय लष्कराच्या हल्ल्यात पाकिस्तानचे एअरबेस नष्ट झाले. जळालेले हँगर आणि भेगा पडलेल्या रनवेचे फोटो सार्वजनिकरित्या उपलब्ध आहेत. जर पाकिस्तान या सगळ्याला विजय मानत असेल तर त्यांना विजय साजरा करू दे..Finance Ministry New Address: अर्थ मंत्रालयाला नवे घर मिळणार, नॉर्थ ब्लॉकमधून बाहेर पडणार, 'या' भवनात नवा प्रवास सुरू करणार.गेहलोत यांनी म्हटलं की, ९ मे पर्यंत पाकिस्तान भारताला हल्ल्याची धमकी देत होता. १० मे रोजी भारतीय लष्कराने पाकिस्तानचे अनेक तळ उद्ध्वस्त केले. यानंतर पाकिस्तानने युद्ध रोखण्याची विनंती केली. जर जळालेल्या विमानतळांना विजय मानत असतील तर त्यांनी खुशाल जिंकल्याचं समाधान म्हणून आनंद साजरा करावा..पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्रात भारताला शत्रू म्हटलं. तसंच दावा केला की भारताविरुद्धच्या संघर्षात पाकिस्तानचा विजय झाला होता आणि भारताने ७ विमानं पाडली होती. यावर गेहलोत यांनी म्हटलं की, खरं हे आहे की पाकिस्तान भारतात आधीप्रमाणेच आताही निरपराध लोकांवर हल्ल्यांसाठी जबाबदार आहे. आम्ही आमच्या लोकांचं रक्षण करण्याच्या आणि प्रत्युत्तर देण्याच्या हक्काचा वापर केला. तसंच न्यायासाठी गुन्हेगारांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा केलंय..काय म्हणाले होते, शरीफमी काश्मिरी लोकांसोबत आहे. पाकिस्तान त्यांच्यासोबत आहे. भारताचा काश्मीमधला अत्याचार लवकरच संपेल. पाकिस्तान दहशतवादाचा विरोध करतो. तहरीक ए तालिबान आणि बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी सारख्या दहशतवादी संघटनांना परदेशातून बळ मिळतं असा दावाही पाकिस्तानने केला होता. भारताने हे सगळे दावे फेटाळून पाकिस्तानच सीमेपलिकडून दहशतवादाला खतपाणी घालत असल्याचं म्हटलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.