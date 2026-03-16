Iran-Israel War: होर्मुजच्या समुद्रधुनीत भारत इराणविरुद्ध युद्धनौका तैनात करणार? ट्रम्प यांच्या आवाहनावर परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलं उत्तर

नवी दिल्ली: इराणच्या अखत्यारित असलेल्या होर्मुजच्या समुद्रधुनीत विविध देशांनी आपल्या युद्धनौका तैनात कराव्यात, असं आवाहन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलं आहे. यावर आता भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केलीय. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सोमवारी याबाबत माहिती दिली..जयस्वाल म्हणाले की, होर्मुजच्या मार्गावर युद्धनौका तैनात करण्याबाबत भारताची अमेरिकेसोबत कोणतीही द्विपक्षीय चर्चा झालेली नाही. या विषयावर अनेक देशांमध्ये चर्चा सुरू असल्याची आम्हाला कल्पना आहे, मात्र भारताने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नसून भारत या प्रकरणात सर्व संबंधित घटकांशी संवाद कायम ठेवणार आहे, असं त्यांनी सांगितलं..अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आतापर्यंत फ्रान्स, जपान, चीन, दक्षिण कोरिया आणि ब्रिटन यांसारख्या देशांना होर्मुजच्या सुरक्षेसाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, अद्याप कोणत्याही देशाने यावर अधिकृतपणे युद्धनौका पाठवण्याची तयारी दर्शवलेली नाही..दरम्यान, पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थिती पाहता, भारत सरकारने इराणमध्ये अडकलेल्या भारतीयांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. इराणमधील भारतीयांना आर्मेनियाची सीमा ओलांडून तिथे पोहोचण्याचे आवाहन करण्यात आलेले आहे. आर्मेनियातून या नागरिकांना सुखरूप भारतात आणण्याची व्यवस्था केली जात आहे.