India Pakistan Navy Collision : अरबी समुद्रात भारत-पाक नौदलाच्या जहाजांची धडक; भारताचा पाकिस्तानला तीव्र इशारा

India Pakistan Navy Ships Collide in Arabian Sea : उत्तर अरबी समुद्रातील आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रात भारत आणि पाकिस्तानच्या नौदलाच्या जहाजांमध्ये धडक झाल्याची घटना १५ सप्टेंबर रोजी घडली. भारतीय नौदलाचं युद्धनौकं नियमित टेहळणी मोहिमेवर असताना पाकिस्तानी नौदलाचं जहाज वेगानं त्याच्या जवळ आलं आणि असुरक्षित पद्धतीनं हालचाल केल्याने दोन्ही जहाजांची धडक झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेत कोणतीही मोठी हानी झाल्याचं समोर आलेलं नाही. .या घटनेची भारताने गंभीर दखल घेतली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने १६ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीतील पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तालयातील चार्ज द अफेअर्स यांना समन्स बजावून बोलावलं आणि या घटनेबाबत तीव्र निषेध नोंदवला. मंत्रालयाने पाकिस्तानी नौदलाच्या समुद्रातील वर्तनाला “अस्वीकार्य आणि गैरव्यावसायिक” असल्याचं म्हटलं आहे. .भारत-पाकिस्तानमध्ये तणाव पुन्हा वाढला; शहबाज शरीफांचा भारताला थेट इशारा, उमर अब्दुल्लांनीही पाकला सुनावलं.१९९१ च्या कराराचा हवालाभारताने या घटनेचा संबंध एप्रिल १९९१ मध्ये भारत आणि पाकिस्तानमध्ये झालेल्या लष्करी सराव, युद्धाभ्यास आणि सैन्याच्या हालचालींबाबत पूर्वसूचना देण्याच्या कराराशी जोडला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या घटनेतील पाकिस्तानी नौदलाच्या हालचाली कराराच्या कलम १० मधील तरतुदींशी विसंगत आहेत. .भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने पाकिस्तानच्या चार्ज द अफेअर्सना संबंधित पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांपर्यंत हा संदेश पोहोचवण्यास सांगितलं आहे. दोन्ही देशांच्या लष्करी यंत्रणांनी समुद्रात आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी आणि संबंधित करारांचं पालन करावं, अशी भारताची भूमिका आहे. .याशिवाय, इस्लामाबादमधील भारताच्या चार्ज द अफेअर्सना पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडेही याच मुद्द्यावर निषेध नोंदवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या घटनेचा मुद्दा भारताने राजनैतिक पातळीवरही उपस्थित केला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.