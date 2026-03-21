अफगाणिस्तानच्या जखमेवर भारताची फुंकर, पाकच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्यांना पाठवली मदत

नवी दिल्ली, ता. २० : काबूलमध्ये १६ मार्च रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर जखमींच्या उपचारांसाठी भारताने मदतीचा हात पुढे केला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारताने २.५ टन आपत्कालीन औषधे, वैद्यकीय साहित्य, किट्स आणि उपकरणांची मदत काबूल येथे पाठवली. ."मदतीचा उद्देश हल्ल्यात जखमी झालेल्या नागरिकांवर तातडीने उपचार व्हावे, हा आहे. या कठीण काळात भारत अफगाण जनतेसोबत ठामपणे उभा आहे आणि आवश्यक ती सर्व मानवीय मदत पुढेही देत राहील," असे जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले..रुपया सार्वकालिक नीचांकी, डॉलरच्या तुलनेत ६४ पैशांनी कोसळून ९३.५३ वर.काबूलमधील ओमिद व्यसनमुक्ती उपचार रुग्णालयावर पाकिस्तानने १६ मार्चच्या रात्री अमानुष हवाई हल्ला केला होता. हे एक भ्याड आणि अमानवीय हिंसक कृत्य आहे, ज्यामुळे अशा एका संस्थेतील मोठ्या संख्येने नागरिकांचा बळी गेला आहे, ज्याला लष्करी लक्ष्य म्हणून कोणत्याही परिस्थितीत समर्थन देता येणार नाही," असे भारताने ठणकावले होते. या हत्याकांडाला पाकिस्तान लष्करी कारवाईचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करत असल्याची खरमरीत टिका भारताने केली आहे..'नाटो' म्हणजे कागदी वाघ, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा घणाघातहोर्मुझची सामुद्रधुनी सुरक्षित करण्याच्या मुद्द्यावर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा उत्तर अटलांटिक करार संघटनेवर (नाटो) टीका केली आहे. 'अमेरिकेशिवाय 'नाटो' म्हणजे कागदी वाघ आहे!,' असा घणाघात ट्रम्प यांनी त्यांच्या टुथ या सोशल मीडियावर केला आहे..'नाटो'ला उद्देशून त्यांनी म्हटले आहे, की अण्वस्त्र सज्ज इराणला रोखण्याच्या लढाईत त्यांना सहभागी व्हायचे नव्हते. आता ही लढाई लष्करीदृष्ट्या जिंकली असून त्यांच्यासाठी कोणताही धोका उरलेला नाही. तरीही ते वाढीव इंधन दराबाबत तक्रार करत आहेत..