आधी PoK चा ताबा सोडा; संयुक्त राष्ट्रांसमोर भारताची पाकिस्तानला तंबी!

नवी दिल्ली : संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने व्याप्त काश्मीर हे पाकिस्तानने भारताचे अवैधरीत्या बळकावलेले क्षेत्र परत करण्याबाबतचा ठराव करून सात दशके उलटूनही त्यांनी अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळे पाकिस्तानने आधी भारताचा काश्मीरचा बळकावलेला भाग सोडावा, असे म्हणत संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारताने पुन्हा एकदा पाकिस्तानचे कान टोचले.

संयुक्त राष्ट्रांतील भारताच्या कायम प्रतिनिधी रुचिता भंडारी यांनी बुधवारी पाकिस्तानच्या बाजूने दहशतवाद्यांना होत असलेली मदत आणि त्यांच्या छुप्या कारवायांचा लेखाजोखाच मांडला. पाकिस्तानला सडेतोड उत्तर देताना व्याप्त काश्मीरचा ताबा त्यांनी सोडायला हवा, अशी मागणीही त्यांनी या वेळी केली.

India's Rachita Bhandari,Permanent Mission of India,at UNHRC,Geneva: India,as not only world’s largest democracy but a robustly functional&vibrant one,could well do without lessons from a failed State like Pak whose own people never enjoyed either true democracy or human rights https://t.co/6m3s1QDmna

