India-US Relation : भारतानं 'नोबेल'साठी शिफारस करावी, ट्रम्प यांचा कॉल; मोदी भडकलेले, अमेरिकन वृत्तपत्राचा दावा

Trump Asked Modi to Recommend Nobel Prize : अमेरिका आणि भारत यांच्यातील संबंधांमध्ये सध्या तणाव निर्माण झाला आहे. यामागे अमेरिकेने भारतावर लादलेले टॅरिफ हे एक प्रमुख कारण आहे. याशिवाय, आणखी एक कारण असल्याचा दावा अमेरिकेतील एका वृत्तपत्राने केला आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले आहे..अमेरिकेतील न्यूयॉर्क टाइम्स या वृत्तपत्राने हा दावा केला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फोन केला होता. यावेळी भारताने ट्रम्प यांच्या नावाची शिफारस नोबेल शांति पुरस्कारासाठी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती, असे या वृत्तपत्रात नमूद करण्यात आले आहे..Trump Tariffs: ट्रम्प यांना मोठा धक्का! अमेरिकन कोर्टाकडून टॅरिफ बेकायदेशीर घोषित, देश उद्ध्वस्त होण्याचा इशारा.या वृत्तपत्रानुसार, 17 जून 2025 रोजी ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात फोन कॉल झाला. या कॉलदरम्यान ट्रम्प यांनी मोदी यांना नोबेल शांति पुरस्कारासाठी शिफारस करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती. यावर मोदी त्यांच्यावर चांगलेच संतापले होते, असे न्यूयॉर्क टाइम्सने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे..Narendra Modi: ''भारत-चीनने एकत्र येणं गरजेचं'', जपानमधून मोदींचा ट्रम्प यांना थेट मेसेज.यावेळी ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील युद्ध थांबवण्याचे श्रेय स्वतःकडे घेण्याचा प्रयत्न केला. यावर पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, भारत-पाकिस्तान यांच्यातील शस्त्रसंधीमध्ये ट्रम्प यांचा कोणताही सहभाग नव्हता आणि हा निर्णय पूर्णपणे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील थेट चर्चेतून घेण्यात आला होता, असेही या वृत्तपत्रात नमूद करण्यात आले आहे..विशेष म्हणजे, या फोन कॉलनंतर काही तासांतच ट्रम्प यांनी भारतावर 25 टक्के अतिरिक्त टॅरिफ लादण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी भारताने रशियाकडून सातत्याने तेल आयात केल्याचे कारण सांगण्यात आले होते. मात्र, खरे कारण वेगळे असल्याचे आता सांगितले जात आहे. सध्या भारतावर एकूण 50 टक्के टॅरिफ आकारले जात आहे.