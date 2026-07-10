US Senate Election: मोठी घोषणा! शाह अमेरिकेच्या संसदेची निवडणूक लढवणार; उमेदवारी जाहीर, राजकीय वर्तुळात चर्चा

अमेरिकेच्या मेन राज्याच्या गव्हर्नरपदाचा उमेदवार निवडण्यासाठी झालेल्या डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या प्राथमिक निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकावर राहिलेल्या भारतीय वंशाचे साथरोगतज्ञ नीरव डी. शाह यांनी गुरुवारी आपण अमेरिकी सिनेटसाठी निवडणूक लढवणार असल्याची घोषणा केली. लैंगिक छळाच्या आरोपांनंतर डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार ग्रॅहम प्लॅटनर यांनी आपली उमेदवारी मागे घेतल्यावर नीरव यांनी ही घोषणा केली..विस्कॉन्सिनमध्ये भारतीय स्थलांतरित पालकांच्या पोटी जन्मलेल्या नीरव शाह यांनी कोविड-१९ महामारीच्या काळात मेन सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोलचे संचालक म्हणून काम पाहिले. तसेच, मेनच्या गव्हर्नरपदासाठीच्या अंतिम डेमोक्रॅटिक प्राथमिक निवडणुकीत ते दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले. निवडणुकीसाठी आपला प्रचार सुरू करताना, शाह यांनी 'X' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिले, "जर मी तुमचा पुढचा अमेरिकन सिनेट सदस्य म्हणून निवडून आलो, तर मी 'सर्वांसाठी मेडिकेअर' (Medicare for All) साठी लढेन, कारण जगातील सर्वात श्रीमंत देशात कोणीही केवळ वैद्यकीय खर्चामुळे दिवाळखोर होऊ नये." .AI युगात मोठी संधी, पण राष्ट्रीय सुरक्षेची आव्हानेही गंभीर... भारताचे माजी Deputy NSA पंकज सरन यांची AP Globale Digital ला खास मुलाखत.मेनमधून अमेरिकेच्या सिनेट निवडणुकीसाठी डेमोक्रॅटिक पक्षाची प्राथमिक निवडणूक जिंकलेल्या ग्रॅहम प्लॅटनर यांनी लैंगिक छळाच्या आरोपांनंतर बुधवारी आपली उमेदवारी मागे घेतली. त्यांनी हे आरोप "खोटे" असल्याचे म्हटले आहे. राज्याच्या कायद्यानुसार, डेमोक्रॅटिक पक्षाला नवीन उमेदवाराची घोषणा करण्यासाठी २७ जुलैपर्यंत मुदत आहे..नीरव शाह यांनी माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या कार्यकाळात यूएस सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेंशनमध्ये मुख्य उपसंचालक म्हणूनही काम पाहिले आहे, जे संस्थेतील दुसरे सर्वात वरिष्ठ पद होते. त्यांनी इलिनॉय आरोग्य विभागाचे संचालक म्हणूनही काम पाहिले आहे. शाह यांनी शिकागो विद्यापीठातून वैद्यकीय आणि कायद्याची पदवी घेतली..US-Iran War: संघर्ष पुन्हा भडकला! अमेरिकेचे इराणवर हवाई हल्ले; १४ जण ठार, ७८ लोक जखमी, पाच प्रांतांवर बॉम्बहल्ले.महाविद्यालयातून पदवीधर झाल्यानंतर, त्यांनी ऑक्सफर्ड विद्यापीठात अर्थशास्त्राचा अभ्यास केला. नीरव शाह सध्या मेनमधील वॉटरविल येथील कोल्बी कॉलेजमध्ये अभ्यागत प्राध्यापक आहेत. त्यांच्या लिंक्डइन प्रोफाइलनुसार, ते इंग्रजी व्यतिरिक्त गुजराती, ख्मेर आणि स्पॅनिश भाषा बोलतात. नीरव शाह यांच्या पत्नी, कारा पालामाउंटन, नॉर्थवेस्टर्न विद्यापीठात संशोधन प्राध्यापक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.