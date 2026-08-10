Indian Student Crime: २० वर्षीय भारतीय तरुणानं गर्लफ्रेंडला संपवलं, अमेरिकेतून जर्मनीला पळाला; विमानतळावर उतरताच अटक

एरिझोना इथं एका २० वर्षीय भारतीय विद्यार्थ्यानं त्याच्या १९ वर्षी प्रेयसीची हत्या केल्याची घटना घडलीय. अमेरिकेतून पळून गेल्यानंतर त्याला जर्मनीतून अटक करण्यात आलीय. वरुण बाचीगारी असं त्याचं नाव असून कॉलेज विद्यार्थीनी जुलिसा रुबी सालाजार हिच्या मृत्यू प्रकरणी त्याच्यावर हत्येचा संशय आहे. सालाजार गेल्या गुरुवारी टक्सनमध्ये एरिझोना विद्यापीठाजवळ असलेल्या अपार्टमेंटमध्ये मृतावस्थेत आढळली होती..पोलिसांनी सांगितले की, जुलिसाच्या कुटुंबियांनी वरुणवर संशय व्यक्त केला होता. पोलिसांना अपार्टमेंटच्या परिसरात तपास केला. जुलिसा बेशुद्धावस्थेत आढळून आली होती. तिच्या शरीरावर जखमांचे व्रण होते. प्राथमिक तपासानंतर प्रियकर वरुणवर गुन्हा दाखल कऱण्यात आला..शुद्ध पेट्रोल बापाच्या घरातून येईल का? भाजप खासदाराचं वादग्रस्त विधान, इथेनॉल विरोधावर संतापले.वरुणने प्रेयसी जुलिसाचा फोन आणि क्रेडिट कार्ड घेतलं होतं. तिच्या आईलासुद्धा अनेक मेसेज पाठवले होते. तिची हत्या केल्यानंतर वरुण टक्सन विमानतळावर पोहोचला. तिथून ह्युस्टन आणि बर्लिनला गेला. एरीझोना पोलिसांनी त्याला ट्रॅक करत अटक वॉरंट जारी केलं आणि बर्लिनमध्ये पोहोचताच अटक केली..जुलिसा वरुणकडून होणाऱ्या लैंगिक छळ आणि त्रासाला कंटाळली होती. त्यामुळे ब्रेकअप करण्याबाबत बोलत होती. यातून दोघांमध्ये वाद होत होता. ५ ऑगस्टला जुलिसाच्या खोलीतून ओरडण्याचा आवाज आला. इतर सहकाऱ्यांनी विचारले असता फक्त वाद झाल्याचं त्याने सांगितलं होतं..वरुण बाचीगारी हा एरिझोनात बिझनेस एनालिटिक्सचं शिक्षण घेत होता. पण त्याला मारहाणीच्या प्रकरणामुळे विद्यापीठाने निलंबित केलं होतं. त्याच्यावर मे महिन्यात एक गुन्हा न्यायालयात प्रलंबित होता. त्याची नोकरीही नुकतीच गेली होती. त्यामुळे भाडं देणंही कठीण बनलं होतं. त्याचं इमिग्रेशन स्टेटसही धोक्यात होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.