Indian Student Killed in Canada : भारतीय विद्यार्थ्याची कॅनडात गोळ्या झाडून हत्या, हल्लेखोर युनिव्हर्सिटी कॅम्पसमध्ये घुसले अन्...

कॅनडामध्ये एका भारतीय विद्यार्थ्याची विद्यापीठाच्या परिसरात भर दिवसा गोळ्या झाडून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी तपास सुरु केला असून लवकरच मारेकरी पकडले जातील असे सांगितले आहे. .कॅनडामध्ये शिक्षण घेत असलेल्या शिवांक अवस्थीची टोरंटोमधील एका विद्यापीठाजवळ दिवसाढवळ्या गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली आहे. भारतीय वाणिज्य दूतावासाने या घटनेवर दुःख व्यक्त केले आणि गुरुवारी टोरंटो स्कारबोरो विद्यापीठाच्या कॅम्पसजवळ झालेल्या गोळीबारात २० वर्षीय भारतीय डॉक्टरेट विद्यार्थी शिवांक अवस्थी याचा मृत्यू झाल्याची घोषणा केली. टोरंटो पोलिसांनी सांगितले की त्यांच्या पथकाने तपास सुरू केला आहे आणि हल्लेखोरांना पकडण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत..भारतीय दूतावासाने ट्विटरवर पोस्ट केले की, "कॅनडातील टोरंटो स्कारबोरो विद्यापीठाच्या कॅम्पसजवळ झालेल्या दुर्दैवी गोळीबारात तरुण भारतीय डॉक्टरेट विद्यार्थी शिवांक अवस्थीच्या दुःखद मृत्यूबद्दल आम्ही आमच्या तीव्र शोक व्यक्त करतो. या कठीण काळात दूतावास पीडितेच्या कुटुंबाच्या संपर्कात आहे आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून आवश्यक ती सर्व मदत करत आहे.".Brown University Firing : परीक्षेवेळी गोळीबार, शेवटचा पेपर देणाऱ्या दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; ८ जण जखमी.पोलिसांनी काय सांगितले? टोरंटो पोलिसांनी सांगितले की, शिवांक अवस्थी यांना मंगळवारी ओल्ड किंग्स्टन रोडच्या हाईलँड क्रीक ट्रेल भागात गोळीबार करण्यात आला. पोलिस अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले, परंतु शिवांक आधीच जखमी झाला होता. पोलिस येण्यापूर्वीच हल्लेखोर पळून जाण्यात यशस्वी झाले. पोलिसांनी परिसरात शोध घेतला परंतु त्यांना यश आले नाही. .विद्यार्थ्यांमध्ये भीती आणि संतापशिवांकच्या हत्येमुळे टोरंटो स्कारबोरो विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांमध्ये भीती आणि संताप निर्माण झाला आहे. रेडिटवरील एका पोस्टमध्ये एका विद्यार्थ्याने म्हटले आहे की शिवांक अवस्थी हा तृतीय वर्षाचा जीवनशास्त्राचा विद्यार्थी होता. कॅम्पस व्हॅलीमध्ये त्याच्यावर झालेल्या गोळीबारामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये त्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की त्यांना आता कॅम्पसमध्ये असुरक्षित वाटते.