Indian Student Killed in Canada : भारतीय विद्यार्थ्याची कॅनडात गोळ्या झाडून हत्या, हल्लेखोर युनिव्हर्सिटी कॅम्पसमध्ये घुसले अन्...

Indian Student Killed in Canada : भारतीय विद्यार्थ्याची कॅनडात गोळ्या झाडून हत्या

Shivank Awasthi Death : हल्लेखोर घटना घडताच पळून गेले असून पोलिसांचा तपास सुरू आहे.भारतीय वाणिज्य दूतावासाने शोक व्यक्त करत कुटुंबाला मदतीचे आश्वासन दिले. घटनेनंतर कॅम्पसमधील विद्यार्थ्यांमध्ये भीती व असुरक्षिततेची भावना वाढली आहे.
Toronto university campus area where Indian student Shivank Awasthi was shot dead, triggering safety concerns among international students.

कॅनडामध्ये एका भारतीय विद्यार्थ्याची विद्यापीठाच्या परिसरात भर दिवसा गोळ्या झाडून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी तपास सुरु केला असून लवकरच मारेकरी पकडले जातील असे सांगितले आहे.

