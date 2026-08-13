Indian Teen Murder Case : कुटुंब कसं संपवायचं?’ AI ला विचारायचा; अमेरिकेत भारतीय वंशाच्या १७ वर्षीय मुलाने आई अन् भावाची केली हत्या

अमेरिकेतील मॅसॅच्युसेट्समध्ये भारतीय वंशाच्या १७ वर्षीय मुलावर आपली आई आणि धाकटा भाऊ यांची हत्या केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. ॲक्टन येथील रहिवासी असलेल्या अर्जुन अरविंदला रात्रभर चाललेल्या शोधमोहिमेनंतर बुधवारी अटक करण्यात आली. त्याच्यावर त्याची ४५ वर्षीय आई सुधा वेंकटेशन आणि १४ वर्षीय भाऊ सिद्धार्थ अरविंद यांची हत्या केल्याचा आरोप आहे. .पोलीस अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्याच्यावर हत्येचे दोन गुन्हे, कुटुंबातील सदस्यावर हल्ला केल्याचे दोन गुन्हे, मारहाण केल्याचे दोन गुन्हे, तसेच मोटार वाहनाचा अनधिकृत वापर आणि वाहन चोरी असे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. तो कुटुंबाला कसं संपवायचं असं नेहमी एआयला विचारत असे असे तपासात समोर आले आहे..नेमका गुन्हा काय आहे?अर्जुन हा ॲक्टन-बॉक्सबरो रिजनल हायस्कूलचा विद्यार्थी आहे. मंगळवारी त्याने आपल्या घरातच आई आणि भावावर जीवघेणा हल्ला केला, असा आरोप पोलिसांनी केला आहे. त्यानंतर तो आपल्या आईच्या 'होंडा अकॉर्ड' कारमधून घटनास्थळावरून पळून गेला. मिडलसेक्स डिस्ट्रिक्ट ॲटर्नी मारियन रायन आणि ॲक्टन पोलीस प्रमुख डग्लस स्टर्निओलो यांनी सांगितले की, बोस्टनपासून सुमारे ४८ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या ॲक्टनच्या 'मार्था लेन' परिसरातील घरातच या दोघांचा मृत्यू झाला..Nagpur Crime : ‘एआय’ तंत्रज्ञानाने शोधला निर्घृण मारेकरी; वृद्धेवरील अत्याचार व खुनाचा झाला उलगडा.मंगळवारी संध्याकाळी साडेसहाच्या सुमारास एक खाजगी शिक्षिका (ट्यूटर) शिकवणीसाठी घरी आली होती, परंतु तिला घरात प्रवेश करता आला नाही. त्यानंतर तिने अर्जुनच्या वडिलांना फोन केला. वडिलांनीही कुटुंबाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण संपर्क होऊ शकला नाही. त्यानंतर त्यांनी ॲक्टन पोलीस विभागाला फोन करून कुटुंबाची स्थिती तपासण्याची विनंती केली..अर्जुनच्या वडिलांनी आपल्या पत्नीला मंगळवारी सकाळी कामावर जाताना शेवटचे पाहिले होते. त्यांचा धाकटा मुलगा सिद्धार्थ याला दुपारच्या सुमारास शेवटचे पाहिले गेले होते. मिडलसेक्स डिस्ट्रिक्ट ॲटर्नी यांच्या माहितीनुसार, जेव्हा पोलीस घरी पोहोचले, तेव्हा त्यांना सुधा वेंकटेशन आणि सिद्धार्थ हे दोघेही मृत अवस्थेत आढळले. सुधा यांचा मृतदेह तळघरात (बेसमेंट) सापडला, तर त्यांच्या मुलाचा मृतदेह पहिल्या मजल्यावर आढळला..दोन्ही मृतदेहांवर जखमेच्या खुणा स्पष्ट दिसत होत्या; मात्र, मृत्यूचे नेमके कारण किंवा पद्धत याबद्दल मुख्य वैद्यकीय परीक्षकाने (चीफ मेडिकल एक्झामिनर) अद्याप तपशील जाहीर केलेला नाही. या हत्येसाठी कोणत्या प्रकारच्या शस्त्राचा वापर केला गेला, याचाही तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.