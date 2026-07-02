Indra Nooyi India Remarks : भारत घाण देश, तिथे असते तर पेप्सिकोची सीईओ कधीच झाले नसते... इंद्रा नूयी यांनी गायले चीनचे गोडवे

Indra Nooyi’s Statement on India Sparks Debate : पेप्सिकोच्या माजी सीईओ आणि अध्यक्षा इंद्रा नूयी यांनी भारताच्या सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थेवर आणि कामाच्या संस्कृतीवर स्पष्ट शब्दांत टीका केली आहे. 'हूवर इन्स्टिट्यूशन'ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की, अमेरिकेच्या मेरिटोक्रसीमुळे त्यांना यश मिळाले; भारतात राहिले असते तर एवढ्या मोठ्या कंपनीची सीईओ होणे शक्य झाले नसते. ."एक स्थलांतरित व्यक्ती खिशात काहीही नसताना येते आणि एका प्रतिष्ठित अमेरिकन कंपनीची सीईओ बनते... हे जगातील इतर कोणत्याही देशात घडू शकत नाही. मी इतर कोणत्याही देशात अगदी भारतातही सीईओ होऊ शकले नसते," असे नूयी म्हणाल्या. त्यांनी अमेरिकेच्या गुणवत्तेवर आधारित व्यवस्थेचे कौतुक केले. .चीन आणि भारताच्या तुलनेबाबत बोलताना नूयी म्हणाल्या, "चीनची संस्कृती आणि लोकसंख्या बऱ्याच अंशी एकसारखी आहे. पर्यटक म्हणून भारताच्या तुलनेत चीनमध्ये वेळ घालवणे सोपे आहे." भारताला 'अस्ताव्यस्त' (messy) म्हणत त्यांनी रस्त्यावर गाई फिरत असल्याचे उदाहरण दिले. "जर तुम्हाला स्वच्छ आणि शिस्तबद्ध जीवन आवडत असेल, तर भारतात राहणे तुमच्यासाठी अशक्य ठरेल. भारताचे सौंदर्यच त्या गोंधळात दडलेले आहे," असे त्यांनी सांगितले..Premium | Work-life Balance : नारायण मूर्तींनी नावाजलेलं चीनचं ‘९-९-६’ वर्क कल्चर काय आहे?.६०-७० च्या दशकातील भारताबद्दल बोलताना नूयी म्हणाल्या की, स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात महिला मुख्यतः घरातच राहत असत. त्यांच्या वडिल आणि आजोबांनी दिलेल्या प्रोत्साहनामुळे त्यांना अमेरिकेत जाण्याचे धाडस झाले. चीनच्या केंद्रीकृत मॉडेलची तुलना करताना त्यांनी मान्य केले की, चीनने लाखो लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले, तर भारत लोकशाही असल्याने प्रगतीचा वेग मंद आहे. तरीही लोकशाहीतील सत्तेचे शांततापूर्ण हस्तांतरण आणि न्यायव्यवस्था यांचे त्यांनी कौतुक केले..Layoffs 2025: टाटांच्या कंपनीत चाललंय काय? दर तासाला 9 कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढलं; कामगार संघटना आक्रमक .कोण आहेत इंद्रा नूयी?इंद्रा नूयी यांचा जन्म २८ ऑक्टोबर १९५५ रोजी चेन्नई येथे झाला. त्यांनी मद्रास ख्रिश्चन कॉलेज आणि आयआयएम कलकत्ता येथून शिक्षण घेतले. १९७८ मध्ये अमेरिकेत गेल्या. बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप, मोटोरोला येथे काम केल्यानंतर १९९४ मध्ये पेप्सिकोमध्ये रुजू झाल्या. २००६ मध्ये सीईओ आणि २००७ मध्ये अध्यक्षा झाल्या. पेप्सिकोच्या इतिहासातील पहिल्या महिला सीईओ म्हणून त्या प्रसिद्ध आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.