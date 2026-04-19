होर्मुझमध्ये २ भारतीय जहाजांवर गोळीबार, कॅप्टनचा इराणी अधिकाऱ्यांशी संवाद; ऑडिओ क्लिप व्हायरल

होर्मुज सामुद्रधुनी इराणी गनबोटींकडून भारतीय ध्वज असलेल्या दोन जहाजांवर गोळीबार करण्यात आला आहे. ही जहाजे इराकचे तेल वाहतूक करत होती. सुदैवाने या गोळीबारात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. मात्र, या घटनेनंतर चांगलीच खळबळ उडाली आहे. भारत सरकारनेही याबाबत चिंता व्यक्त करत इराणच्या राजदूतांना बोलावून स्पष्टीकरण मागितलं आहे. .परराष्ट्र सचिवांनी हा प्रकार गंभीर असल्याचे सांगत यापूर्वी इराणने भारतीय जहाजांना सुरक्षित मार्ग दिल्याची आठवण करून दिली. आता यावेळीही सहकार्य अपेक्षित आहे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या गोळीबारादरम्यानच्या संपूर्ण संभाषणाचा ऑडियोदेखील व्हायरल झाला असून यात भारतीय जहाजाच्या कॅप्टन आणि इराणी नौदल अधिकाऱ्यामधील संवाद आहे..Strait of Hormuz: 'होर्मुझ'मधून जायचं असेल तर 'क्रिप्टोकरन्सी' किंवा चिनी 'करन्सी'मध्ये व्यवहार करा! इराणकडून नियमांची यादी.इराणी अधिकाऱ्याने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, होर्मुज सामुद्रधुनीतून सध्या जहाजांची ये-जा बंद आहे, त्यामुळे तात्काळ परत माघारी फिरावे. यावर भारतीय कॅप्टनने त्यांचे त्यास सहमती दर्शवली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, 'भाग्य लक्ष्मी' असं भारतीय जहाजाचं नाव आहे. या घटनेनंतर या जहाजाने तात्काळ आपला मार्ग बदलून माघारी फिरले आहे..Strait of Hormuz: मोठी बातमी! भारतीय जहाजांना सुरक्षित सोडणार, टोलही घेणार नाही; अमेरिकेच्या नाकेबंदीनंतर इराणची घोषणा.दरम्यान, इराणी सर्व जहाजांनी आयआरजीसीसोबत समन्वय साधूनच होर्मुज सामुद्रधुनीतून प्रवास करावा, असे स्पष्ट केले आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी सांगितले की, हा मार्ग खुला करण्यात आला होता. मात्र, अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांच्या निषेधार्थ आयआरजीसीने हा महत्त्वाचा जलमार्ग पुन्हा बंद केला आहे.