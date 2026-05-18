Iran-US Proposal: इराणची मोठी हालचाल! अमेरिकेला नवा १४ कलमी अणुकराराचा प्रस्ताव पाठवला, कोणत्या अटी ठेवल्या?

इराणने अणु करारासाठी अमेरिकेला एक नवीन १४-कलमी प्रस्ताव पाठवला आहे. हा प्रस्ताव पाकिस्तानचे गृहमंत्री मोहसिन नक्वी यांच्यामार्फत पाठवण्यात आला. नक्वी गेल्या दोन दिवसांपासून इराणमध्ये होते, जिथे त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष मसूद पाजेश्कियान यांची भेट घेतली. अमेरिकेच्या पाच-कलमी प्रस्तावानंतर इराणने हा प्रस्ताव पाठवला आहे. ज्यामध्ये अणुशस्त्रे विकसित करण्याची इच्छा नसल्याचे स्पष्टपणे म्हटले आहे. .इराणचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेसोबतचा कोणताही करार तेव्हाच यशस्वी होईल. जेव्हा त्यावर विश्वास ठेवण्याचे कारण असेल. कतारचे पंतप्रधान अल थानी यांच्या प्रयत्नांनंतर इराणने अमेरिकेला हा प्रस्ताव पाठवला आहे. अमेरिका विश्वासार्ह नाही. त्यांनी आधी विश्वास पुन्हा प्रस्थापित केला पाहिजे. तरच वाटाघाटी यशस्वी होऊ शकतात. एप्रिलमध्ये संघर्ष टळल्यानंतर, अमेरिका आणि इराण अणु करारावर सातत्याने वाटाघाटी करत आहेत..China-Pakistan Relation: सेकेंड स्ट्राइक क्षमतेच्या शोधात पाकिस्तान? चीनकडे अणु पाणबुड्यांची मागणी; मोठी रणनीती उघड.अहवालानुसार, नवीन प्रस्तावात इराणने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, ते सध्या अणुबॉम्ब विकसित करत नाही आणि भविष्यातही करणार नाही. ते चर्चेसाठी नेहमीच तयार आहे. परंतु त्यासाठी आधी अमेरिकेने विश्वासार्ह असणे आवश्यक आहे. इराणने आपल्या ४४० किलो युरेनियमवर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. इराणमधील आपला विजय जगाला दाखवण्यासाठी अमेरिकेला हे संवर्धित युरेनियम हवे आहे..इराणने होर्मुझला मान्यता देण्याची मागणी केली आहे. त्यांचा युक्तिवाद आहे की होर्मुझ हा त्यांचा प्रदेश आहे आणि म्हणूनच त्याला मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. इराणचा हा प्रस्ताव अशा वेळी आला आहे, जेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संयम आणि वेळ संपत चालली असल्याची खंत व्यक्त केली आहे. हा प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण आहे कारण राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी पुन्हा हल्ला करण्याचा विचार सुरू केला आहे. .रविवारी, ट्रम्प यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याशी फोनवर संवाद साधला. अमेरिकेची इच्छा आहे की इराणने आपल्या ताब्यातील ४४० किलोग्रॅम युरेनियम वॉशिंग्टनला द्यावे. इराण तसे करण्यास तयार नाही. इराणचे म्हणणे आहे की ते देशांतर्गत युरेनियममध्ये भेसळ करेल. इराणला वाटाघाटींदरम्यान जगभरात जप्त केलेल्या निधीपैकी किमान २५ टक्के निधी परत हवा आहे. .Iran Toll Plan: होर्मुजनंतर इराणचा नवा डाव! समुद्राखालील इंटरनेट केबल्सवर शुल्क आकारणार; मोठ्या टेक कंपन्यांना फटका बसणार.अमेरिका यासाठी तयार नाही. तडजोड झाल्यानंतरच त्यांना हा निधी परत करायचा आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर तेहरानचे नियंत्रण आहे, असे अमेरिकेने जाहीर करावे, अशी इराणची इच्छा आहे, जेणेकरून इराणला तेथील जहाजांकडून सहजपणे टोल वसूल करता येईल. अमेरिका यासाठी तयार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.