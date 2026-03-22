''होर्मुज सामुद्रधुनी खुली करण्यास तयार, पण...''; ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर इराणचा मोठा निर्णय

इराणने होर्मुज सामुद्रधुनीबाबत आता मवाळ भूमिका घेतली आहे. शत्रू देशांच्या जहाजांना वगळता इतर सर्व जहाजांना या मार्गाने जाण्याची परवानगी दिली जाईल, असे इराणने स्पष्ट केले आहे. इराणचे प्रतिनिधी अली मौसवी यांनी सांगितले की, अमेरिका आणि इस्रायलसारख्या देशांशी संबंध नसलेल्या जहाजांना या मार्गाचा वापर करता येणार आहे. .अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला ४८ तासांत हा जलमार्ग पूर्णपणे खुला करण्याचा इशारा दिला आहे. अन्यथा इराणमधील वीज प्रकल्पांवर हल्ला केला जाईल, अशी धमकीही त्यांनी इराणला दिली आहे. ट्रम्प यांच्या याच धमकीबाबत बोलताना मौसवी यांनी सांगितले की, सागरी सुरक्षा आणि नाविकांच्या सुरक्षेसाठी इराण आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत सहकार्य करण्यास तयार आहे. पण या संपूर्ण परिस्थितीला अमेरिका आणि इस्रायलच्या जबाबदार आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं आहे..US-Iran War Impact: 'Strait of Hormuz' म्हणजे काय? भारतासाठी इतका महत्त्वाचा का? हा मार्ग बंद झाला तर महाग होईल तुमचं जेवण! .दरम्यान, इराणने २८ फेब्रुवारीपासून हा महत्त्वाचा सागरी मार्ग बंद केला आहे. आज जवळपास २२ दिवसांपासून या ठिकाणी जहाजं अडकली आहेत. केवळ मोजक्याच जहाजांना येथून जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. जगातील सुमारे २० टक्के तेल आणि एलपीजी गॅसचा पुरवठा याच मार्गातून होतो. त्यामुळे हा मार्ग अतिशय महत्त्वाचा आहे..Hormuz Strait : मोठी बातमी! भारतीय तेल जहाजे अडकलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनीजवळ अमेरिकेचा हल्ला; अनेक इराणी जहाजे नष्ट!.महत्त्वाचे म्हणजे याचा परिणाम जागतिक स्तरावर कच्चे तेल आणि एलपीजीच्या पुरवठ्यावर झाला आहे. त्यामुळे इंधनाचे दरही वाढले आहेत. कच्च्या तेलाची किंमत प्रति बॅरल १०० डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे. होर्मुज सामुद्रधुनी अरबी समुद्राशी जोडणारा एकमेव सागरी मार्ग आहे. त्यामुळे सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, कुवैत आणि इराक या देशांचे तेल त्यांच्या देशातच अडकून पडले आहे.