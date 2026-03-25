Iran-Israel Conflict: इराणकडून इस्राईल, आखाती देश लक्ष्य; तेल अविवमध्ये क्षेपणास्त्र कोसळले; बहारिन, सौदीवरही हल्ल्याचा प्रयत्न

युद्ध संपवण्यासाठी अमेरिका इराणबरोबर चर्चा करत आहे, असा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प करत असले, तरीही इराणकडून इस्राईल आणि आखाती देशांना लक्ष्य करणे सुरूच ठेवले आहे. इराणने डागलेले एक क्षेपणास्त्र इस्राईलची राजधानी तेल अविवच्या मध्य भागामध्ये कोसळले. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये घबराट पसरली. .इराणने मंगळवारी इस्राईलच्या दिशेने अनेक क्षेपणास्त्रे डागली. यातील एक क्षेपणास्त्र इस्राईलच्या हवाई संरक्षणाचे कवच भेदत तेलअविवमध्ये कोसळले. या क्षेपणास्त्रावर १०० किलो स्फोटके होती. त्याच्या स्फोटाने परिसरातील घरांच्या काचा फुटल्या आणि धुरांचे लोट उसळले. 'आम्हाला फक्त नुकसान, धूर आणि गोंधळ दिसत होते,' अशी प्रतिक्रिया योएल मोशे या बचावकार्य करणाऱ्या कार्यकर्त्याने सांगितले..Iran Israel War : इराणसमोर अमेरिका झुकली? 5 दिवसांच्या युद्धविरामानंतरही धोका टळलेला नाही; भारतावर होणार 'हा' मोठा परिणाम!.ट्रम्प यांच्याकडून मुदतवाढहोर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्यासाठी सोमवारपर्यंतची मुदत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आणखी पाच दिवसांनी वाढविली. होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करा किंवा ऊर्जा प्रकल्पांवरील हल्ल्यांना तयार राहा, असा इशारा त्यांनी दिला होता. इराणने या मार्गावरून छोट्या जहाजांना परवानगी दिली आहे. मात्र, अमेरिका, इस्राईल आणि त्यांच्या मित्रदेशांच्या जहाजांना लक्ष्य करणे सुरूच ठेवू, असे त्यांनी म्हटले आहे. इराणबरोबर चर्चा सुरू असल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला असला, तरी इराणने हा दावा फेटाळला आहे.अमेरिकेने इराणबरोबर शस्त्रसंधी केली, तरी आम्ही इराण व लेबनॉनवरील हल्ले सुरूच ठेवू, असे इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनी अझरबैजान, इजिप्त, ओमान, पाकिस्तान, रशिया, दक्षिण कोरिया, तुर्किये आणि तुर्कमेनिस्तान या देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांबरोबर चर्चा केली..Supreme Court of India: ॲट्रॉसिटीचे कवच सरसकट नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण आदेश.'हेगसेथ यांचा युद्ध सल्ला'वॉशिंग्टन : इराणवरील हल्ल्यापूर्वी अनेक सल्लागारांशी चर्चा केली. यामध्ये युद्धमंत्री पीट हेगसेथ यांनी सर्वांत आधी युद्धासाठी सहमती दर्शविली, अशी माहिती ट्रम्प यांनी दिली. या निर्णयापूर्वीची चर्चेबाबत सांगताना त्यांनी हेगसेथ यांचे कौतुक केले..युद्धाची धग कायमइराणचे क्षेपणास्त्र तेल अविवपर्यंत पोहोचले, चार जण किरकोळ जखमीइस्राईलकडून बैरूतमध्ये बॉम्बफेक, दोन मृत्युमुखीबहारिन, सौदी अरेबियामध्ये सायरनद्वारे हवाई हल्ल्यांचा इशारातेलसाठ्यांना लक्ष्य करणारे १९ ड्रोन नष्ट केल्याचा सौदी अरेबियाचा दावादोन ऊर्जा केंद्रांवर हवाई हल्ल्याचे इराणी वृत्तसंस्थेचे वृत्त.