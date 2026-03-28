इराणला नवा साथिदार! अमेरिकेला धुडकावून इस्रायलवर क्षेपणास्त्रांचा मारा; मध्यपूर्वेत युद्धाचा भडका, युद्ध आणखी तीव्र होणार?

पश्चिम आशियातील देशांमध्ये इराण विरुद्ध अमेरिका-इस्रायल यांच्यातील संघर्ष सुरू असल्याने बहुतेक राष्ट्रांवर त्याचे गंभीर परिणाम दिसून येत आहेत. आतापर्यंत या युद्धापासून मोठ्या प्रमाणात अलिप्त राहिलेल्या येमेनने मात्र आता यात उडी घेतल्याचे संकेत मिळाले आहेत. इस्रायली लष्कराच्या माहितीनुसार, शनिवारी पहाटेच येमेनकडून इस्रायलवर क्षेपणास्त्र हल्ला करण्यात आला. .दुसरीकडे, इराण आणि हिजबुल्लाह या गटाने शुक्रवारी रात्रीपासून आज (शनिवार) सकाळपर्यंत इस्रायलवर हल्ले चालू ठेवले. या काळात बीर शेबा शहरात आणि इस्रायलच्या मुख्य अणुसंशोधन केंद्राजवळील परिसरात रात्री तिसऱ्यांदा सायरन वाजवण्यात आले..तेहरानने समर्थन दिलेल्या हुथी बंडखोर गटाने २०१४ पासून येमेनची राजधानी सनावर आपला ताबा कायम ठेवला आहे. इस्रायलवरील या हल्ल्याची पुष्टी मात्र या गटाने तात्काळ केलेली नाही. या संघर्षात हुथी बंडखोर आतापर्यंत दूर राहिले होते. सौदी अरेबिया आणि या बंडखोरांमध्ये अनेक वर्षांपासून अस्थिर स्वरूपाचा युद्धविराम कायम आहे. २०१५ पासून हे बंडखोर येमेनच्या निर्वासित सरकारविरुद्ध लढत आहेत..अणु सुविधांवर हल्लेदरम्यान, इराणच्या अणु सुविधांवर हल्ले अधिक तीव्र आणि विस्तारित करण्याची धमकी देण्यानंतर अवघ्या काही तासांतच इस्रायलने शुक्रवारी इराणच्या अणु सुविधांवर थेट हल्ला केला. याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने सौदी अरेबियातील एका लष्करी तळावर हल्ला चढवला. सौदी अरेबियातील प्रिन्स सुलतान हवाई तळावर झालेल्या या क्षेपणास्त्र हल्ल्यात किमान दहा अमेरिकन सैनिक जखमी झाले तर अनेक विमानांचे नुकसान झाले.अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराण पूर्णपणे नष्ट झाल्याची घोषणा केल्यानंतर आणि अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी 'इतिहासात कोणत्याही देशाची लष्करी शक्ती इतक्या वेगाने आणि प्रभावीपणे निष्प्रभ करण्यात आली नाही' असा दावा केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी इराणकडून क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले करण्यात आले..ट्रम्प यांनी शुक्रवारी सांगितले की, इराणशी संबंधित युद्ध संपल्यानंतर सौदी अरेबिया आणि इस्रायल यांच्यातील संबंध सामान्य करण्याची वेळ आली आहे. सौदी अरेबियाच्या सार्वभौम संपत्ती निधी मियामी येथे आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात ते म्हणाले, "आता वेळ आली आहे. आम्ही इराणला पूर्णपणे कमकुवत केले आहे आणि त्यांची शक्ती मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. आता अब्राहम करारांना पुढे नेण्यासाठी आपण ठोस पावले उचलली पाहिजेत.".अजूनही अनेक मोठे अडथळेमात्र या दिशेने अजूनही अनेक मोठे अडथळे उभे आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचा अडथळा म्हणजे सौदी अरेबियाची अट. इस्रायलशी व्यापार आणि राजकीय संबंध सामान्य करण्यापूर्वी स्वतंत्र पॅलेस्टिनी राज्याच्या स्थापनेकडे ठोस आणि विश्वासार्ह प्रगती दिसली पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका सौदी अरेबियाने घेतली आहे.या घटनांमुळे पश्चिम आशियातील युद्धाची तीव्रता आणखी वाढणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. इराणच्या बाजूने येमेनसारख्या देशाने सक्रिय सहभाग घेतल्याने संघर्षाची व्याप्ती वाढली आहे.