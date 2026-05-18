Iran Toll Plan: होर्मुजनंतर इराणचा नवा डाव! समुद्राखालील इंटरनेट केबल्सवर शुल्क आकारणार; मोठ्या टेक कंपन्यांना फटका बसणार

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. युद्धविराम जाहीर झाल्यापासून दोन्ही देश एकमेकांचे प्रस्ताव फेटाळत शांतता चर्चेसाठी एकमेकांना आपल्या अटी पाठवत आहेत. या तणावपूर्ण वातावरणात इराणने पैसे कमावण्याचा एक मार्ग शोधला आहे. ते आधीच महागडे कच्चे तेल आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीने आपली तिजोरी भरत आहे. आता या आखाती देशाने आपले डिजिटल जाळे पसरवण्याची योजना आखली आहे..सीएनएनच्या एका अहवालानुसार, इराण आता या जलमार्गाखालून टाकलेल्या समुद्राखालील केबल्समधून पैसे कमवण्याचा विचार करत आहे. इराण आता गूगल, ॲमेझॉन आणि मेटा यांसारख्या प्रमुख टेक कंपन्यांकडून या समुद्राखालील केबल्स वापरण्यासाठी शुल्क आकारण्याची योजना आखत आहे. इराणचे लष्करी प्रवक्ते इब्राहिम झुल्फिकारी यांनी गेल्या आठवड्यात एक्स वाहिनीवर घोषणा केली की ते इंटरनेट केबल्सवर शुल्क आकारतील..अमेरिकेत लढाऊ विमानांची हवेत भीषण धडक; एअर शो दरम्यान दुर्घटनेनंतर आगीचा भडका.सरकारी माध्यमांनी, जरी स्पष्टपणे नसले तरी, असा इशारा दिला आहे की, जर कंपन्यांनी इराणसोबत काम करण्यास नकार दिला, तर त्या भागातील इंटरनेट बंद केले जाऊ शकते. याचा परिणाम इंटरनेट सेवांवर होईल, ऑनलाइन खरेदीमध्ये व्यत्यय येईल आणि पैशांचे व्यवहारही थांबतील. प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्यांना इराणी नियमांचे पालन करावे लागेल. तर समुद्राखाली केबल्स टाकणाऱ्या कंपन्यांना परवाना शुल्क भरावे लागेल. .एका अहवालानुसार, इराणला दुरुस्ती आणि देखभालीची कामे केवळ इराणी कंपन्यांनाच कंत्राटावर द्यायची आहेत. समुद्राखालील केबल्स वापरणाऱ्या गूगल, ॲमेझॉन आणि मेटा यांसारख्या कंपन्या अमेरिकेच्या निर्बंधांदरम्यान इराणला पैसे कसे देतील, हे अद्याप अस्पष्ट आहे. एप्रिलमध्ये, अमेरिकेच्या सिनेटच्या परराष्ट्र संबंध समितीच्या अध्यक्षांनी समुद्राखालील दळणवळण केबल्समुळे निर्माण होणाऱ्या वाढत्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या धोक्याला तोंड देण्यासाठी नवीन उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले होते. .Iran Ship Toll Plan: होर्मुज स्ट्रेटमध्ये नवा ट्रॅफिक सिस्टम लागू करणार! इराणचा मोठा निर्णय; संपूर्ण प्लॅनच सांगितला.होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या समुद्रतळावरून अनेक फायबर-ऑप्टिक केबल्स जातात, ज्या आखाती देश आणि इजिप्तमार्गे भारत आणि आग्नेय आशियाला युरोपशी जोडतात. समुद्राखालील केबल्स या डेटा आणि वीज प्रसारित करणाऱ्या तारा आहेत. डिजिटल तंत्रज्ञानासाठी जबाबदार असलेली संयुक्त राष्ट्रांची संस्था, आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) नुसार, जगातील सुमारे ९९% इंटरनेट ट्रॅफिक या केबल्समधून जाते. त्या देशांदरम्यान फोन, इंटरनेट आणि वीज सेवा पुरवतात. क्लाउड सेवा, ऑनलाइन संवाद आणि इंटरनेटसाठी त्या अत्यावश्यक आहेत.