Iran Ship Toll Plan: होर्मुज स्ट्रेटमध्ये नवा ट्रॅफिक सिस्टम लागू करणार! इराणचा मोठा निर्णय; संपूर्ण प्लॅनच सांगितला

इराणने एक मोठी घोषणा केली आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांसाठी लवकरच एक नवीन प्रणाली लागू केली जाईल. या प्रणालीअंतर्गत, जहाजांकडून टोल कर आकारला जाईल. युद्धातील नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात असल्याचा इराणचा दावा आहे. इराणचे खासदार इब्राहिम अझीझी यांनी सांगितले की, इराण जहाज वाहतुकीसाठी एक नवीन वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली सुरू करेल. .इब्राहिम अझीझी म्हणाले की, ही प्रणाली जहाजांसाठी निश्चित मार्ग तयार करेल आणि विशिष्ट सेवांसाठी शुल्क आकारेल. केवळ व्यापारी जहाजे आणि इराणला सहकार्य करणारे देशच या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतील. याचा अर्थ असा की, इराण आपल्या प्रतिस्पर्धी राष्ट्रांच्या जहाजांवर कारवाई करू शकतो. इराणचे उपराष्ट्रपती मोहम्मद रझा आरिफ यांनी सांगितले की, इराण शत्रू देशांच्या लष्करी उपकरणांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाऊ देणार नाही. .इराणच्या संसदेचे उपसभापती अली निकझाद यांनी सांगितले की, हा नवीन कायदा इराणची सुरक्षा, आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि शेजारी देशांचे हक्क लक्षात घेऊन तयार केला जात आहे. यापूर्वी इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा एक नवीन नकाशा प्रसिद्ध केला. त्यात जहाजांसाठी इराणच्या किनाऱ्याजवळून जाणारा एक नवीन, अधिक सुरक्षित मार्ग दाखवण्यात आला होता. .अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला इशारा दिला आहे की, जर लवकरच शांतता करार झाला नाही, तर इराणला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल. इराणचे खासदार अलीरेझा अब्बासी म्हणाले की, इराणचे शत्रू असलेल्या देशांसाठी लष्करी उपकरणे वाहून नेणाऱ्या जहाजांच्या हालचालींवर निर्बंध घालू शकणारा नवीन कायदा आणण्याची तयारी संसद करत आहे. अशा जहाजांवर अतिरिक्त नियम आणि शुल्क देखील लादले जाऊ शकते. .इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बधर गालिबाफ म्हणाले की, जग आता एका नवीन व्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहे. रशियाने होर्मुझ सामुद्रधुनीतील संकटावर चीनच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. रशियन राजनयिक मिखाईल उल्यानोव्ह यांनी म्हटले आहे की, कायमस्वरूपी युद्धविराम हाच एकमेव उपाय आहे. .चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनीही म्हटले आहे की, केवळ अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संवाद आणि कायमस्वरूपी युद्धविरामानेच होर्मुझ संकटाचे निराकरण होऊ शकते. इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीतील हल्ले आणि सुरुंग पेरणी थांबवावी, अशी मागणी करणारा ठराव संयुक्त राष्ट्रांमध्ये मांडण्याची तयारी बहरीन आणि अमेरिका करत आहेत.