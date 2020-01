तेहरान : युक्रेन एअरलाइन्सच्या अपघातग्रस्त विमानातील दोन ब्लॅक बॉक्‍स इराणच्या शोध आणि बचाव पथकांना सापडले आहेत. मात्र, या ब्लॅक बॉक्‍स बोइंग कंपनीला इराण देणार नसल्याचे तेहरानच्या नागरी विमान वाहतूक प्राधिकरणाचे प्रमुख अली अबेदझादेह यांनी स्पष्ट केले.

या ब्लॅक बॉक्‍समधील माहितीचे विश्‍लेषण करण्यासाठी त्या कोणत्या देशांत पाठविल्या जाणार आहेत, हे माहीत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

तेहरानमधील खोमेनी विमानतळावरून बुधवारी उड्डाण केलेले युक्रेनचे विमान कोसळले. यात विमानातील सर्व 176 प्रवाशांचा मृत्यू झाला. युक्रेन एअरलाइन्सचे 'बोइंग 737' हे विमान तेहरानहून युक्रेनमधील कीव येथे जाणार होते. विमानात 167 प्रवासी आणि नऊ कर्मचारी होते.

