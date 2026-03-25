युद्ध थांबणं कठीण! इराणच्या अटी ठरू शकतात अडथळा, होर्मुझ टोल ते लष्करी तळ; अमेरिकेसमोर काय अटी?

गेल्या २६ दिवसांपासून इराणसोबत अमेरिकेचं युद्ध सुरू आहे. शस्त्रसंधीसाठी चर्चा सुरू असल्याचा दावा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलाय. यात पाकिस्तान आणि तुर्की यांच्याकडून मध्यस्थी केली जात असल्याने अनेक प्रश्नही उपस्थित होत आहेत. एका बाजूला अमेरिकेनं त्यांच्या १५ अटी इराणसमोर ठेवल्या आहेत. तर इराणनेही चर्चेसाठी काही कठोर अटी घातल्या आहेत. यामुळे शस्त्रसंधीची शक्यता धूसर होण्याची भीती व्यक्त होतेय. Hormuz Toll and Military Demands Iran Conditions Could Delay End of War.वॉल स्ट्रीट जर्नलने दिलेल्या वृत्तानुसार, इराणने ट्रम्प यांच्या चर्चेच्या संकेतावर अनेक अटी ठेवल्या आहेत. यात आखाती देशातील सर्व अमेरिकन लष्करी तळ बंद करण्याचा समावेश आहे. तसंच इराणवर लादलेले सर्व आर्थिक निर्बंध हटवणं, युद्धात झालेल्या नुकसानाची आर्थिक भरपाई, हिजबुल्लाविरोधातील कारवाई थांबवणं, होर्मुझमधून इराणला टोल वसुलीचा अधिकार देणं या मागण्यांचा समावेश आहे..Iran-Israel War: पाकिस्तानी जहाजाला इराणने दिलं हाकलून! भारताला मात्र मुभा, होर्मुजच्या सामुद्रधुनीत नेमकं काय घडलं?.इराणने अमेरिकेसमोर ठेवलेल्या अटींमध्ये अशीही अट आहे की, भविष्यात अमेरिकेनं कोणताही हल्ला करणार नाही असं वचन द्यावं. याशिवाय अमेरिका इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमावर बंदी घालणार नाही हेसुद्धा आश्वासन देण्याची अट आहे. इराणच्या अटींमध्ये होर्मुझवर नियंत्रण हा मुद्दा प्रकर्षाने समोर येत आहे. हा मार्ग जागतिक ऊर्जा पूरवठ्यासाठी महत्त्वाचा आहे. त्यावर होणारा परिणाम हा जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही होणारा आहे..इराण पाच वर्षापर्यंत अण्वस्त्र कार्यक्रम थांबवण्याचा विचार करत आहे. याशिवाय युरेनियम संवर्धन पातळी कमी करण्याची शक्यता आहे. हिजबुल्लाह, हमास सारख्या गटांचे समर्थन कमी करण्यावरही चर्चा सुरू असल्याचं सांगितलं जात आहे. इराणच्या प्रवक्त्यांनी अमेरिकेवर टीका करताना म्हटलं की, अमेरिका स्वत:शीच चर्चा करत आहे. ते आमच्यासोबत बोलू शकत नाहीत..इराणच्या प्रवक्त्यांनी असाही इशारा दिला की, जोपर्यंत अमेरिका इराणची भूमिका मान्य करत नाही तोपर्यंत अमेरिकन गुंतवणुकीवर परिणाम होईल आणि ऊर्जा किंमती सामान्य होणार नाहीत.