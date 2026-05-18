Iran War Preparation : इराण झुकण्यास तयार नाही! ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर इस्लामी सरकारचा मोठा निर्णय? लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वांच्याच हाती दिली AK-47

Iran civilian weapons training news : इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने युद्धसज्जतेला वेग दिला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणच्या इस्लामी सरकारने आता सामान्य नागरिकांच्या हातीही शस्त्रास्त्रे देण्यास सुरुवात केली आहे. .'प्रत्येक हाती शस्त्र' या मोहिमेंतर्गत लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वांना शस्त्र हाताळण्याचे आणि चालवण्याचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. अलीकडेच, सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये इराणी वृत्तवाहिनीवरील निवेदक संयुक्त अरब अमिरातीच्या ध्वजावर AK-47 मधून गोळीबार करताना दिसून आला..CNN च्या अहवालानुसार, युद्धबंदी जाहीर झाल्यानंतरही इराणने अमेरिकेविरुद्धच्या संभाव्य युद्धाची तयारी सुरूच ठेवली आहे. राजधानी तेहरानसह अनेक शहरांमध्ये गेल्या काही आठवड्यांपासून रात्री मोठ्या सभा आयोजित केल्या जात आहेत. या सभांमध्ये नागरिक 'अमेरिकेचा नाश होवो' अशा घोषणा देत शस्त्र प्रशिक्षण घेत असल्याचे सांगितले जात आहे. स्थानिक नागरिकांच्या मते, संघर्ष सुरू झाल्यानंतर देशभरात मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रांची खुलेआम हालचाल वाढली आहे..इराणी माध्यमांच्या वृत्तानुसार, अनेक भागांत सामान्य नागरिकांना बंदुका चालवण्याचे प्रशिक्षण दिले जात असून, यावरून इराण अमेरिकेविरुद्ध संभाव्य भू-युद्धासाठी तयारी करत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. तेहरानमधील 'वानाक स्क्वेअर' येथे तरुण मुलींनाही AK-47 चालवण्याचे प्रशिक्षण दिले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे..एका प्रत्यक्षदर्शीने सांगितले की, चेहऱ्यावर मुखवटा घातलेला प्रशिक्षक एका महिलेला बंदूक उघडणे आणि पुन्हा जोडणे याचे प्रशिक्षण देत होता. त्याचवेळी एका तरुण मुलीने रिकामी AK-47 हातात घेऊन हवेत फिरवत ट्रिगर दाबल्याचेही दिसून आले..दरम्यान, इराणी सरकारी प्रसारमाध्यमांचा आणखी एक व्हिडिओ चर्चेत आला आहे. 'ओफोग' या वाहिनीवरील निवेदक हुसेन हुसेनी याने इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) च्या जवानाकडून प्रशिक्षण घेतल्यानंतर थेट प्रक्षेपणादरम्यान UAE च्या ध्वजावर तसेच छताच्या दिशेने गोळीबार केला..इराणच्या या युद्धसज्जतेमागे अमेरिकेसोबतच्या संभाव्य संघर्षाची भीती आणि अनिश्चितता हे प्रमुख कारण मानले जात आहे. युद्धबंदी होऊन तीन आठवड्यांहून अधिक काळ लोटला असला तरी दोन्ही देशांमध्ये कोणताही ठोस करार झालेला नाही. अमेरिका आपल्या अटींवर ठाम असून, इराणही माघार घेण्यास तयार नसल्याचे चित्र आहे..२८ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या या संघर्षात अमेरिका आणि इराण दोघेही स्वतःला विजयी समजत आहेत. इराणने अमेरिकेच्या दबावाला न झुकता दशकांपासून असलेली भीती झुगारून दिल्याचा दावा केला जात आहे. दुसरीकडे, ट्रम्प प्रशासनाला इराणमधील जनतेकडून सरकारविरोधी उठाव होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, प्रत्यक्षात अमेरिकाविरोधी भावना अधिक तीव्र झाल्या..'हॉर्मुझ सामुद्रधुनी' रोखल्याने निर्माण झालेल्या जागतिक दबावामुळे तसेच NATO मित्रराष्ट्रांकडून अपेक्षित साथ न मिळाल्याने ट्रम्प प्रशासनाला संघर्ष थांबवण्याचा निर्णय घ्यावा लागल्याचे सांगितले जात आहे. चर्चेसाठी पाकिस्तानला मध्यस्थीची जबाबदारी देण्यात आली असली तरी अद्याप कोणताही ठोस तोडगा निघालेला नाही..सध्या अमेरिकेचे प्रमुख उद्दिष्ट 'हॉर्मुझ सामुद्रधुनी' पुन्हा खुली करणे आणि इराणकडील 'समृद्ध युरेनियम' ताब्यात घेणे हे बनले आहे. मात्र, इराणने युरेनियम सुपूर्द करण्यास नकार दिल्यामुळे हा संघर्ष आणखी चिघळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.