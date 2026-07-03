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इंटरनॅशनल स्पिरिच्युअल कौन्सिल फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग ह्युमॅनिटी (ISCTH) कडून जागतिक मान्यवर आणि मानवतावाद्यांना तातडीने शांततापूर्ण तोडगा काढण्याचे आवाहन

ISCTH Calls for Global Peace Through Dialogue: इंटरनॅशनल स्पिरिच्युअल कौन्सिल फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग ह्युमॅनिटी (ISCTH) ने जागतिक नेते, मानवतावादी आणि राष्ट्रांना संवाद, करुणा व सहकार्याच्या माध्यमातून शांततापूर्ण तोडगा काढण्याचे आवाहन केले आहे.
ISCTH

ISCTH

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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 आज संपूर्ण जग सशस्त्र संघर्ष, राजकीय स्पर्धा आणि वाढत्या वैचारिक मतभेदांसारख्या गंभीर आव्हानांना सामोरे जात आहे. या परिस्थितीचे दुष्परिणाम संपूर्ण मानवजातीवर स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. त्यांचे परिणाम केवळ देशांच्या सीमांपुरते मर्यादित नसून समाजव्यवस्था आणि मानवतेच्या भविष्यावरही खोलवर परिणाम करत आहेत.

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