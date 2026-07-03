इंटरनॅशनल स्पिरिच्युअल कौन्सिल फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग ह्युमॅनिटी (ISCTH) कडून जागतिक मान्यवर आणि मानवतावाद्यांना तातडीने शांततापूर्ण तोडगा काढण्याचे आवाहन

आज संपूर्ण जग सशस्त्र संघर्ष, राजकीय स्पर्धा आणि वाढत्या वैचारिक मतभेदांसारख्या गंभीर आव्हानांना सामोरे जात आहे. या परिस्थितीचे दुष्परिणाम संपूर्ण मानवजातीवर स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. त्यांचे परिणाम केवळ देशांच्या सीमांपुरते मर्यादित नसून समाजव्यवस्था आणि मानवतेच्या भविष्यावरही खोलवर परिणाम करत आहेत..शांतता ही केवळ एक आकांक्षा न राहता ती प्रत्येकाच्या जीवनातील वास्तव बनावी, या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेली इंटरनॅशनल स्पिरिच्युअल कौन्सिल फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग ह्युमॅनिटी (ISCTH) ही एक जागतिक व्यासपीठ आहे. येथे शांततेविषयी केवळ चर्चा केली जात नाही, तर संवाद, सहकार्य आणि अर्थपूर्ण कृतीच्या माध्यमातून तिची सक्रियपणे जपणूक केली जाते. अशा वेळी, जेव्हा संघर्ष मानवी जीवन आणि जागतिक स्थैर्यासाठी सातत्याने धोका निर्माण करत आहेत, तेव्हा ISCTH पुन्हा एकदा अधोरेखित करते की चिरस्थायी शांततेचा मार्ग संवाद, परस्पर समज आणि सामूहिक जबाबदारीतूनच जातो..Ram Raksha Andolan: राम मंदिर देणगीप्रकरणी उद्धव ठाकरेंचा एल्गार! महाराष्ट्रातून 'राम रक्षा आंदोलना'ची घोषणा; कुठून सुरूवात होणार?.या विचाराला पाठिंबा देताना विविध संस्कृती, श्रद्धा आणि संस्थांशी संबंधित अनेक मान्यवरांनी सातत्याने हे अधोरेखित केले आहे की चिरस्थायी शांतता केवळ शक्तीच्या बळावर प्रस्थापित होऊ शकत नाही. तिची सुरुवात करुणेतून होते, न्यायामुळे ती अधिक दृढ होते आणि संवादामुळे ती टिकून राहते.. याच भावनेला व्यक्त करत बेलारूसचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेंको यांनी अलीकडेच म्हटले, "दीर्घकालीन शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी तडजोडी आणि परस्पर सहमतीच्या माध्यमातून शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठी आपण प्रत्येक शक्य प्रयत्न केला पाहिजे." या जागतिक आवाहनाला पाठिंबा देत अनेक आंतरराष्ट्रीय नेते आणि मानवतावाद्यांनी ISCTH सोबत आपले विशेष संदेश सामायिक केले. स्विस संसदेचे सदस्य डॉ. एच. सी. निक गुगर म्हणाले, "आज संपूर्ण जग अशांततेच्या ज्वाळांमध्ये होरपळत आहे. जागतिक नेत्यांनी संघर्षाऐवजी संवादाचा आणि प्रतिशोधाऐवजी अहिंसेचा मार्ग स्वीकारला पाहिजे. संवाद ही कमजोरी नसून पुढे जाण्याचा एकमेव मार्ग आहे.". FOREF, Europe चे अध्यक्ष जान फिगेल म्हणाले, "प्रत्येक व्यक्तीच्या मानवी प्रतिष्ठेचा आणि मूलभूत अधिकारांचा सन्मान हाच चिरस्थायी शांततेकडे जाणारा सर्वात खात्रीचा मार्ग आहे." UN OCHA, UAE यांच्या प्रमुख सजेदा शावा म्हणाल्या, "माझी आशा आहे की जागतिक नेते विभाजनाऐवजी संवाद, उदासीनतेऐवजी करुणा निवडतील आणि प्रत्येक निर्णयाच्या केंद्रस्थानी मानवी प्रतिष्ठेला स्थान देतील.".परमपूज्य दलाई लामा यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले, "शांततेची सुरुवात प्रत्येक व्यक्तीच्या अंतःकरणातून होते. चिरस्थायी शांतता शक्तीच्या वापरातून नव्हे, तर करुणेतून प्राप्त होते."व्हॅटिकनचे राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन म्हणाले, "आज शांततेच्या बाजूने अधिक आवाज उठण्याची, शस्त्रास्त्रांच्या अंधाधुंद शर्यतीविरुद्ध अधिक ठाम भूमिका घेण्याची आणि आपल्या सर्वात वंचित बंधू-भगिनींच्या समर्थनार्थ अधिक लोक पुढे येण्याची गरज आहे.".Pregnant Woman Rescue : टाकळीतील गर्भवतीचा जीवघेणा प्रवास! सुरुवातीला बांबूची झोळी, नंतर मालवाहतूक गाडी; शेवटी रुग्णवाहिकेतून दवाखान्यात.आजच्या जागतिक आध्यात्मिक नेतृत्वात भारताकडून या आवाहनाला सर्वाधिक प्रभावी स्वर देताना ISCTH चे प्रेरणास्त्रोत मैत्रेय दादाश्रीजी म्हणाले, "विभाजनकारी, संकुचित विचारसरणी आणि स्वार्थी हेतूंनी प्रेरित प्रवृत्ती त्यांच्या अंतिम निर्णायक टप्प्यात अधिक तीव्र होत आहेत. हे लक्षात ठेवा की युद्धाचे दुष्परिणाम केवळ मानवी संस्कृतीपुरते मर्यादित राहणार नाहीत, तर अब्जावधी वर्षांपासून जीवनाला आधार देणाऱ्या या पृथ्वीचाही मोठ्या प्रमाणात विनाश करतील. जर युद्ध थांबले नाही, तर मानवतेच्या वेदना शतकानुशतके घुमत राहतील आणि पृथ्वीला अशी हानी पोहोचेल, जी कधीही भरून निघू शकणार नाही..आपण या पृथ्वीचे मालक नाही, तर तिचे संरक्षक आहोत. म्हणून तिचे संरक्षण करणे हे आपले कर्तव्य आहे.जगातील सुमारे ७० टक्के लोकसंख्या युरोप आणि आशिया या दोन खंडांत राहते. त्यामुळे मानवतेच्या भविष्याबद्दल या दोन्ही खंडांची विशेष जबाबदारी आहे. आपल्या सहनशील आणि क्षमाशील धरतीमातेवर आता आणखी विनाश होऊ नये. आम्ही रशिया आणि युक्रेनला नम्र आवाहन करतो की त्यांनी संवाद आणि शांततापूर्ण तोडग्याचा मार्ग स्वीकारावा व चिरस्थायी शांतता प्रस्थापित करावी, जेणेकरून एकत्रितपणे आपल्या प्रदेशाच्या आणि संपूर्ण जगाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी कार्य करता येईल. एका परमेश्वरासाठी, चला आपण एक होऊया.एका पृथ्वीसाठी, चला आपण एक होऊया.".मानवतेच्या अंतरात्म्याचा आवाज आता स्पष्टपणे ऐकू येत आहे. आज घेतलेले निर्णयच येणाऱ्या पिढ्यांच्या भविष्याचा पाया ठरवतील. इतिहासाच्या या निर्णायक टप्प्यावर, ISCTH ची प्रार्थना आहे की प्रत्येक निर्णयात संघर्षापेक्षा मानवी जीवनाचे संरक्षण, प्रत्येक व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचा सन्मान आणि आपल्या सामायिक पृथ्वीच्या भविष्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जावे.चला, जगात शांतता प्रस्थापित करूया..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.