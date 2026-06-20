Strait of Hormuz Closed: पुन्हा मध्यपूर्वेत युद्धाची चिन्हे? होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद; इराणचा मोठा निर्णय, दिला मोठा इशारा

जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी मध्य पूर्वेत शांतता करार आणि सामान्य स्थिती परत येण्याच्या आशा पुन्हा एकदा मावळत आहेत. इराणी प्रसारमाध्यमांनुसार, लेबनॉनमध्ये इस्रायलने शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केल्यामुळे इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली आहे. येथे शांतता करार झाल्यानंतर काही दिवसांनी अमेरिका आणि इस्रायलने कथितरित्या शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केल्यामुळे इराणने शनिवारी होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली..इराणच्या सर्वोच्च संयुक्त लष्करी कमांड, खतम अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्सने अमेरिका आणि इस्रायलकडून शस्त्रसंधी कराराचे कथित उल्लंघन झाल्यामुळे महत्त्वाचा सागरी मार्ग बंद केल्याचे म्हटले आहे, असे इराणच्या सरकारी वृत्तसंस्थेने वृत्त दिले आहे. हल्ले सुरूच राहिल्यास पुढील उपाययोजना आखण्यात येतील, असा इशाराही लष्कराने दिला आहे. इराणच्या लष्कराने म्हटले आहे की, आश्वासनांचे उल्लंघन केल्यानंतर उचललेले हे पहिले पाऊल आहे आणि हल्ले सुरूच राहिल्यास पुढील कारवाई केली जाईल, असा इशाराही दिला आहे..UAE Visa Services: भारतीय प्रवाशांना अलर्ट! UAE मध्ये पासपोर्ट आणि व्हिसा सेवा बंद राहणार; जाणून घ्या नेमके कारण.शनिवारी दक्षिण लेबनॉनवर झालेल्या इस्रायली हल्ल्यात दोन मुलांसह किमान १६ जण ठार झाल्यानंतर ही घटना घडली आहे. इस्रायल आणि लेबनॉन शुक्रवारी शस्त्रसंधी करारावर सहमत झाले होते. शुक्रवारी सकाळी, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक निवेदन जारी केले, ज्यात म्हटले आहे की, "आम्ही सक्तीने भेटलो नाही. इराण भेटला. त्यांचा खेळ आता संपला आहे. आम्ही ६० दिवस वाट पाहू. त्यांना कोणतेही पैसे मिळणार नाहीत, एक पैसाही नाही." स्वित्झर्लंडमध्ये करारावर स्वाक्षरी करण्यास विलंब होत असल्याच्या वृत्तांच्या पार्श्वभूमीवर हे निवेदन आले आहे..इस्रायली लढाऊ विमानांनी आणि ड्रोननी रात्रभरात आणि शनिवारी पहाटे नबातीये भागातील अनेक ठिकाणी हल्ले केले. या हल्ल्यांमध्ये अनेक घरे आणि निवासी इमारती उद्ध्वस्त झाल्या. इस्रायली सैन्याने पहाटेपूर्वी नबातीये आणि आसपासच्या परिसरावर तोफगोळ्यांचा माराही केला. इस्रायल आणि इराण-समर्थित हिजबुल्लाह यांच्यात शुक्रवारी शस्त्रसंधीवर सहमती झाल्यानंतर काही दिवसांतच हा हल्ला झाला. एका अमेरिकी अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, ही शस्त्रसंधी शुक्रवारी दुपारी ४ वाजता लागू झाली. या कराराला एका वरिष्ठ इस्रायली अधिकाऱ्याने आणि हिजबुल्लाहच्या दोन सूत्रांनीही दुजोरा दिला आहे..इराण-व्हेनेझुएलानंतर आता अमेरिकेची कुणावर नजर? 'त्या' देशाचं नाव घेत डोनाल्ड ट्रम्प यांचं मोठं विधान, पुन्हा तणाव वाढणार!.युद्धविरामापूर्वी दक्षिण लेबनॉनमध्ये हिंसाचार वाढला होता. एका हल्ल्यात चार इस्रायली सैनिक ठार झाले, तर लेबनॉनमध्ये इतर अनेक जण जखमी आणि ठार झाले. वाढत्या तणावाला प्रतिसाद म्हणून, दोन्ही बाजूंनी युद्धविरामास सहमती दर्शवली. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे इस्रायलने दक्षिण लेबनॉनमध्ये स्थापन केलेल्या बफर झोनमधून आपले सैन्य मागे घेतलेले नाही. जोपर्यंत इस्रायली सैन्य तिथे राहील, तोपर्यंत संघर्ष कायम राहील, असा हिजबुल्लाहचा दावा आहे. युद्धविराम असूनही, दोन्ही बाजूंमधील अविश्वास कायम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.