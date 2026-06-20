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Strait of Hormuz Closed: पुन्हा मध्यपूर्वेत युद्धाची चिन्हे? होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद; इराणचा मोठा निर्णय, दिला मोठा इशारा

Strait of Hormuz Closed: इराणने पुन्हा एकदा होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली असून इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नौदलाने जहाजांना तिच्याजवळ न जाण्याचा इशारा दिला आहे.
Strait of Hormuz Closed

Strait of Hormuz Closed

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी मध्य पूर्वेत शांतता करार आणि सामान्य स्थिती परत येण्याच्या आशा पुन्हा एकदा मावळत आहेत. इराणी प्रसारमाध्यमांनुसार, लेबनॉनमध्ये इस्रायलने शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केल्यामुळे इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली आहे. येथे शांतता करार झाल्यानंतर काही दिवसांनी अमेरिका आणि इस्रायलने कथितरित्या शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केल्यामुळे इराणने शनिवारी होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली.

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