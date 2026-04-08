Iran Ceasefire: इस्रायलकडून बेरूतवर मोठा हवाई हल्ला; ८० जणांचा मृत्यू, १०० लोक जखमी, इराणकडून होर्मुझमधून जाणाऱ्या जहाजांवर बंदी

अमेरिका-इराण शस्त्रसंधी जाहीर होऊन २४ तासांपेक्षा कमी काळ लोटला आहे. इस्रायलने लेबनॉनवरील हल्ले सुरूच ठेवल्यास सध्याच्या शस्त्रसंधी करारातून माघार घेण्याची धमकी तेहरानने दिली आहे. या प्रदेशात इस्रायलने केलेल्या मोठ्या हल्ल्यांच्या वृत्तांनंतर हा इशारा देण्यात आला आहे. लेबनॉनवरील सततच्या हल्ल्यांमुळे इस्रायली राजवट शस्त्रसंधी करारातून माघार घेण्याच्या शक्यतेवर विचार करत आहे. इस्रायली हवाई दलाने लेबनॉनची राजधानी बेरूतवर मोठा हवाई हल्ला केला आहे. कोला परिसरात झालेल्या या प्राणघातक हल्ल्यात ८० जण ठार झाले असून अंदाजे २०० जण जखमी झाले आहेत..लेबनॉनमधील शौर्यपूर्ण इस्लामी प्रतिकाराविरुद्धच्या कारवायांसह सर्व आघाड्यांवरील युद्ध समाप्त करणे, ही दोन आठवड्यांच्या शस्त्रसंधी योजनेचा भाग म्हणून अमेरिकेने स्वीकारलेली एक अट होती. इस्रायली राजवटीने शस्त्रसंधीचे स्पष्ट उल्लंघन करून आज सकाळपासून लेबनॉनवर क्रूर हल्ले केले आहेत, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. इस्रायलने लेबनॉनची राजधानी बेरूतवर एक मोठा हवाई हल्ला केला आहे. या हल्ल्यात ८० लोक ठार झाले आहेत. .Donald Trump: इराणला शस्त्र देणाऱ्या देशांना ५०% टॅरिफ लागणार; युरेनियम संवर्धन करणार नाही, सीजफायरनंतर ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय!.इस्रायलने लेबनॉनमधील एका अंत्ययात्रेवरही हल्ला केला आहे. हिजबुल्लाहने एक गंभीर इशारा दिला आहे. लेबनॉनवरून अमेरिका-इराण शस्त्रसंधी संपुष्टात येऊ शकते. हिजबुल्लाहचे प्रवक्ते इब्राहिम मौसावी यांनी इशारा दिला आहे की, इस्रायलकडून हल्ले सुरूच असल्याने आणि आखाती देशांमधील नवीन हल्ल्यांमुळे प्रादेशिक तणाव वाढत असल्याने, जर लेबनॉन आघाडीला एकाकी पाडले गेले, तर अमेरिका-इराण शस्त्रसंधी संपुष्टात येऊ शकते..इस्रायली हवाई हल्ल्यात लेबनीज इमाम सादिक अल-नाबुलसी ठार झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. स्थानिक लेबनीज माध्यमांनी ही बातमी दिली आहे. या इस्रायली हल्ल्यात अनेक जण गंभीर जखमीही झाले आहेत. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी ही पोस्ट शेअर केली. त्यांनी लिहिले, "संघर्षग्रस्त भागातील काही ठिकाणी शस्त्रसंधीचे उल्लंघन झाल्याचे वृत्त आहे, ज्यामुळे शांतता प्रक्रियेच्या भावनेला धक्का पोहोचतो. .मी सर्व पक्षांना नम्रपणे आणि गांभीर्याने आवाहन करतो की त्यांनी संयम बाळगावा आणि परस्पर सहमतीने ठरवलेल्या दोन आठवड्यांच्या शस्त्रसंधीचा आदर करावा, जेणेकरून या संघर्षावर शांततापूर्ण तोडगा काढण्यात राजनैतिक चर्चा महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल, असं त्यांनी सांगितलं. इस्रायलने शस्त्रसंधी मोडल्यानंतर इराणने पुन्हा एकदा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या तेलवाहू जहाजांना रोखले आहे. इराणने ड्रोन हल्ला केल्याचा दावा कुवेतने केला आहे. कुवेतच्या तेल सुविधा आणि वीज केंद्रांचे नुकसान झाले आहे.