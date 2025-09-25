Crime: तरुणीच्या मृतदेहासोबत संबंध ठेवले, शरीराचे तुकडे करत कातडी शिजवून खाल्ली नंतर...; नरभक्षक प्रियकराची भयानक कहाणी!

जगात सौंदर्याचे चाहते खूप आहेत. पण जर एखाद्याचे सौंदर्य पाहून त्याला ते खायचे असेल तर? हो, तुम्ही बरोबर वाचले आहे. आज आम्ही तुम्हाला एका वेड्या पुरूषाबद्दल सांगणार आहोत जो उंच महिलांबद्दल इतका वेडा होता. त्याचे वेड इतके तीव्र होते की त्याला सुंदर आणि उंच महिला खाण्याची आवड होती. या वेड्या नरभक्षकाचे नाव इस्सेई सागावा आहे. याची कहाणीही तेवढीच भयानक आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, जपानमधील कोबे येथील रहिवासी असलेला सागावा १९८१ मध्ये पॅरिसमध्ये शिक्षण घेत होता. आयसी सागावा रेनी हार्टवेल्टच्या अद्भुत सौंदर्याने मोहित झाला होता. कोणत्याही प्रकारे तिला ताब्यात घेऊ इच्छित होता. ते दोघेही पॅरिसमध्ये एकत्र शिक्षण घेत होते. त्याला रेनीचे सौंदर्य अनुभवण्याची तीव्र इच्छा होती. ११ जून १९८१ रोजी ३२ वर्षीय सागावाने रेनीला त्याच्या घरी जेवणासाठी आमंत्रित केले. .Corruption Case : शंभर रुपयांच्या लाचप्रकरणी ४० वर्षे कोर्टात चकरा, आता हायकोर्टाने निर्णयच बदलला; नेमकं काय आहे प्रकरण? .५ फूट १० इंच उंचीची आणि आश्चर्यकारकपणे सुंदर असलेली, २५ वर्षीय रेनी त्या रात्री एका मित्राच्या घरी जेवणासाठी गेली. जेवणाच्या वेळी, सागावाने अचानक रेनीच्या मानेवर मागून गोळी झाडली. त्यानंतर सागावाने रेनीच्या मृतदेहावर बलात्कार केला. पण तेही पुरेसे नव्हते. त्याने शरीराचे अवयव कापले. त्यानंतर ते दोन दिवस शिजवून खाल्ले. तो रेनीचा मृतदेह घरी सोडून बाजारात गेला. एक चाकू विकत घेतला. .सागावाने रेनीच्या शरीराचे विविध भाग कापले. ते शिजवून तो दोन दिवस खात राहिला. त्याने तिची मांडीही कापली आणि खाल्ली. इतकेच नाही तर त्याने शरीराचे अनेक महत्त्वाचे भाग दोन दिवस रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवले. पण नंतर त्याने ठरवले की तो आता रेनीच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावेल. जेव्हा तो उर्वरित शरीराचे अवयव सुटकेसमध्ये टाकणार होता, तेव्हा पार्कजवळ रक्ताचे शिंतोडे लोकांनी पाहिले. त्याच्याबद्दल तक्रार केली. .Pahalgam Attack: पहलगाम हल्ला प्रकरणी मोठे यश! दहशतवाद्यांना मदत करणारा व्यक्ती अटकेत, 'तो' शिक्षक नेमका आहे तरी कोण?.पोलिसांच्या चौकशीदरम्यान, त्याने स्पष्टपणे सांगितले की, मी तिला अन्नासाठी मारले. तो खटल्याच्या प्रतीक्षेत दोन वर्षे फ्रेंच तुरुंगात राहिला. पण सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी त्याला वेडा घोषित केले. त्याच्यावरील सर्व आरोप मागे घेण्यात आले. मानसिक रुग्णालयात काही दिवस घालवल्यानंतर तो जपानमध्ये मुक्तपणे फिरत होता. आरोप मागे घेतल्यामुळे आणि कागदपत्रे सील केल्यामुळे त्याला जपानमध्ये पकडता येत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.