Jensen Huang Nvidia : एनव्हिडियाच्या सीईओचे आणखी एक अफेअर समोर; जेन्सेन हुआंग ज्या महिला कर्मचाऱ्यासोबत हॉटेलमध्ये आढळले, ती नेमकी कोण?

जगातील आघाडीची एआय चिप उत्पादक कंपनी एनव्हिडियाचे (Nvidia) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेन्सेन हुआंग पुन्हा एकदा अडचणीत आले आहेत. हुआंग यांच्या आणखी एका कथित विवाहबाह्य संबंधाची माहिती समोर आल्याचा दावा 'एका इंग्रजी वर्तमानपत्राने केला आहे. यापूर्वी सिंगापूरस्थित कंपनीतील वरिष्ठ अधिकारी ॲलिस हुआंग यांच्याशी असलेल्या संबंधांमुळे ते चर्चेत आले होते. आता एनव्हिडियामध्येच त्यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या महिला अधिकाऱ्याशी त्यांचे संबंध असल्याचे वृत्त समोर आले आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .या वृत्तानुसार, एनव्हिडियाच्या हेल्थकेअर विभागाच्या उपाध्यक्ष किम्बर्ली पॉवेल यांच्याशी हुआंग यांचे कथित संबंध आहेत. पॉवेल २००८ पासून एनव्हिडियामध्ये कार्यरत असून कंपनीच्या जागतिक आरोग्यसेवा व्यवसायाची जबाबदारी सांभाळतात. वैद्यकीय इमेजिंग, औषध संशोधन आणि आरोग्यसेवांमध्ये एआय तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर त्यांचे काम केंद्रित आहे. २०१७ मध्ये त्यांची हेल्थकेअर विभागाच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती झाली होती..वृत्तानुसार, मार्चमध्ये सॅन होजे येथे झालेल्या एनव्हिडियाच्या वार्षिक GTC परिषदेदरम्यान ही घटना घडल्याचा दावा करण्यात आला आहे. कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी जवळच्या हॉटेलमध्ये थांबले होते. त्यावेळी हुआंग आणि पॉवेल यांना कथितरीत्या आक्षेपार्ह स्थितीत पाहिल्याचा दावा एका व्यक्तीने केला. या घटनेचे चित्रणही करण्यात आले. त्यानंतर हुआंग यांच्या सुरक्षा पथकाने संबंधित व्यक्तीकडून गोपनीयता करारावर स्वाक्षरी करून घेतल्याचे तीन व्यक्तींनी वृत्तपत्राला सांगितल्याचे नमूद करण्यात आले आहे..पत्रकार ते चीनची गुप्तहेर, कोण आहे अॅलिस हुआंग? जिच्यामुळे Nvidia चे CEO चर्चेत!.दरम्यान, यापूर्वी ॲलिस हुआंग यांच्याशी असलेल्या संबंधांची हुआंग यांनी कर्मचाऱ्यांना पाठवलेल्या संदेशातून कबुली दिल्याचे वृत्त समोर आले होते. या प्रकरणात ॲलिस यांच्यावर चीनसाठी हेरगिरी करत असल्याचा संशय अमेरिकन गुप्तचर संस्थांनी व्यक्त केल्याचाही दावा करण्यात आला आहे..या घडामोडींमुळे एनव्हिडियाच्या व्यवस्थापनावर दबाव वाढल्याचे वृत्त आहे. कंपनीच्या संचालक मंडळाची हुआंग यांच्या भवितव्याबाबत बैठक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, भागधारकांनी कंपनीने गुंतवणूकदारांपासून महत्त्वाची माहिती लपवल्याचा आरोप करत खटला दाखल केल्याचेही वृत्त आहे. मात्र, या सर्व दाव्यांबाबत अधिकृत पुष्टी झालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.