Jensen Huang: जेन्सेन हुआंग यांची लवकरच Nvidia मध्ये घरवापसी होणार? पडद्यामागे नेमकं काय सुरू आहे?

Washington: एका पाठोपाठ एक अफेअर्स बाहेर आल्यानंतर काही दिवसांपूर्वी एनव्हिडियाचे सीईओ जेन्सेन हुआंग यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. जेन्सेन यांच्या एनव्हिडियातील तब्बल ३३ वर्षांच्या प्रवासाला ब्रेक लागला होता. त्यांच्या जागी कोण येणार याच्याही जोरदार चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, राजीनामा दिल्यानंतर अवघ्या चारच दिवसांत जेन्सेन यांच्या घरवापसीची अटकळ बांधली जात आहे. त्यासाठी पडद्याच्या मागे मोठ्या हालचाली सुरू असल्याचे समजते. त्यासाठी दस्तुर खुद्द एलॉन मस्क यांच्यापासून व्हाइट हाऊसपर्यंत अनेकांनी 'देव पाण्यात ठेवले' आहेत..Rahul Gandhi: निवडणुकीच्या वैधतेवर प्रश्न ;चौदा कोटी मतदारांना अवैध ठरविल्याचा राहुल यांचा आरोप.जेन्सेन यांच्याकडे पुन्हा कंपनीची धुरा सोपविण्यासाठी सिलिकॉन व्हॅलीतील अनेक दिग्गजांनी प्रयत्न सुरू केल्याचे वृत्त आहे. हुआंग यांच्या पुनरागमनासाठी विशेष गट तयार करण्यात येत असून, कंपनीच्या संचालक मंडळासह व्हाइट हाऊसचा पाठिंबा मिळवण्याची तयारी सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. एलॉन मस्क यांच्यासह तंत्रज्ञान क्षेत्रातील काही प्रमुख व्यक्तींनीही हुआंग यांच्या बाजूने भूमिका घेतल्याचे वृत्त आहे..Amit Shah: राहुल यांच्याकडून देशाची बदनामी ;अमित शहा यांची जोरदार टीका.‘वॉर रूम’जेन्सेन यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांशी त्यांच्या पुनरागमनाबाबत चर्चा सुरू असल्याचे वृत्त फायनान्शियल टाइम्सने दिले आहे. सिलिकॉन व्हॅलीतील काही वरिष्ठ अधिकारी एकत्र येऊन यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे. जेन्सेन यांना पुन्हा कंपनीच्या प्रमुखपदी आणण्यासाठी संचालक मंडळावर दबाव निर्माण करणे आणि व्हाइट हाऊसचा पाठिंबा मिळवणे, हा या गटाचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे..एलॉन मस्कचा पाठिंबाजेन्सेन यांच्या घरवापसीच्या मागणीला तंत्रज्ञान क्षेत्रातील काही प्रसिद्ध व्यक्तींनी पाठिंबा दिल्याचे वृत्त आहे. टेस्ला आणि स्पेसएक्सचे प्रमुख एलॉन मस्क तसेच एपिक गेम्सचे प्रमुख टिम स्वीनी यांचा त्यात समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. जेन्सेन यांना पुन्हा प्रमुखपदी आणण्याची मागणी करणाऱ्या ऑनलाइन पत्रावर अनेकांनी स्वाक्षऱ्या केल्याचेही वृत्त आहे. एनव्हिडियाच्या काही कर्मचाऱ्यांनीही त्यांच्या बाजूने भूमिका घेतल्याचे सांगितले जात आहे. कंपनीचे भागधारक ब्रॅड गेर्स्टनर आणि गॅव्हिन बेकर यांनीही संचालक मंडळाला पत्र लिहिले आहे. जेन्सेन यांच्या पुनरागमनासह नेतृत्वाबाबतचे सर्व पर्याय खुले ठेवावेत, अशी मागणी त्यांनी केल्याचे सांगितले जाते..जेन्सेन यांच्या पुनरागमनाच्या प्रयत्नांना अमेरिकेतील काही धोरणकर्त्यांचा विरोध होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कंपनीने पुढील प्रमुखाची निवड करताना बाहेरील उमेदवारांचाही विचार करावा, अशी भूमिका काही नेत्यांनी मांडली आहे. दरम्यान, एनव्हिडियाच्या संचालक मंडळाने संभाव्य नेतृत्वाबाबत इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्याचेही सांगितले जाते. मात्र, कंपनीने अद्याप कोणत्याही नव्या प्रमुखाच्या नियुक्तीची अधिकृत घोषणा केलेली नाही.