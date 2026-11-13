Jensen Huang Resigns : 'एनव्हिडिया'चे साईओ जेन्सेन हुआंग यांचा राजीनामा; तिसऱ्या प्रेमप्रकरणाने उडाली खळबळ

एनव्हिडिया (Nvidia) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेन्सेन हुआंग यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत नवनवीन खुलासे समोर येत आहेत. त्यांची माजी मैत्रीण ॲलिस हुआंग ही चिनी गुप्तहेर होती का, याबाबत अमेरिकेच्या तपास यंत्रणांना अद्याप ठोस पुरावे मिळालेले नाहीत. त्यातच जेन्सेन यांचे कंपनीतील आणखी एका महिला कर्मचाऱ्यासोबत विवाहबाह्य संबंध असल्याचा दावा समोर आल्याने चर्चेला उधाण असतानाच त्यांच्या तिसऱ्या प्रेमप्रकरणाची माहिती समोर आली आहे. यानंतर हुआंग यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .मिळालेल्या माहितीनुसार, एनव्हिडियाच्या आरोग्यसेवा विभागातील उपाध्यक्ष किम्बर्ली पॉवेल यांच्यासोबतच्या संबंधांच्या चर्चेनंतर आता कंपनीतील आणखी एका महिलेसोबतही जेन्सेन यांचे संबंध असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे..ॲलिस हुआंग चिनी गुप्तहेर होती का?अमेरिकेच्या न्याय विभागाचे अधिकारी टॉड ब्लँचे यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की, ॲलिस हुआंग चिनी गुप्तहेर होती की नाही, याबाबत अद्याप कोणताही निष्कर्ष काढण्यात आलेला नाही. एफबीआय (FBI) या प्रकरणाशी संबंधित माहिती आणि अहवालांची पडताळणी करत आहे..सीएनएनच्या वृत्तानुसार, अमेरिकन गुप्तचर संस्था ॲलिस आणि चिनी सरकार यांच्यातील संबंधांचा तपास करत आहेत. मात्र, आतापर्यंतच्या पुराव्यांवरून तिने जाणीवपूर्वक चीनला गुप्त माहिती पुरवल्याचे सिद्ध झालेले नाही. तिच्यावर गुप्तहेर असल्याचा शिक्का मारणे घाईचे ठरू शकते, असे काही अधिकाऱ्यांचे मत आहे..एफबीआय गेल्या किमान एका वर्षापासून या प्रकरणाचा तपास करत आहे. चीनच्या मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्युरिटीने जेन्सेन यांच्या माध्यमातून अमेरिकन धोरणकर्त्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ॲलिसची नियुक्ती केली होती का, याबाबतही अधिकाऱ्यांमध्ये मतभेद आहेत. .एनव्हिडिया चिप्सच्या तस्करीचाही तपासदरम्यान, एनव्हिडियाच्या प्रतिबंधित चिप्स शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून चीनमध्ये पाठवल्याच्या आरोपांचीही चौकशी सुरू आहे. अशा प्रकारे निर्यात निर्बंधांचे उल्लंघन झाल्यास दिवाणी किंवा फौजदारी कारवाई होऊ शकते, असे ब्लँचे यांनी स्पष्ट केले..Jensen Huang Nvidia : एनव्हिडियाच्या सीईओचे आणखी एक अफेअर समोर; जेन्सेन हुआंग ज्या महिला कर्मचाऱ्यासोबत हॉटेलमध्ये आढळले, ती नेमकी कोण?.फेब्रुवारीमध्ये सिंगापूर सोडल्यानंतर ॲलिसच्या पुन्हा प्रवेशावर तेथील सरकारने बंदी घातली होती. चीनच्या राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांमुळे ती अमेरिकेसाठी संभाव्य प्रति-गुप्तहेर जोखीम ठरू शकते, अशी चिंता काही अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, तिच्याविरोधात हेरगिरीचे आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.