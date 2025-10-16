ग्लोबल

Kapil Sharma Cafe Firing VIDEO : कॅनडात कपिल शर्माच्या ‘Kaps Caffe’वर तिसऱ्यांदा गोळीबार ; लॉरेन्स गँगने घेतली जबाबदारी!

Kapil Sharma cafe shooting in Canada Lawrence gang claims responsibility : सोशल मीडियावर पोस्ट करून गोळीबाराची जबाबदारी घेत, इशाराही दिला आहे; जाणून घ्या, नेमकं काय म्हटलंय.
Scene outside Kapil Sharma’s ‘Kaps Caffe’ in Canada after the third firing incident reportedly linked to the Lawrence gang.

Kapil Sharma’s ‘Kaps Caffe’ in Canada Attacked Again : कॅनडात कॉमेडियन कपिल शर्माच्या कॅफेवर पुन्हा एकदा गोळीबार झाला आहे. याआधीही कपिल शर्माच्या कॅफे कॅप्सवर दोनदा गोळीबार झालेला आहे. याचा अर्थ आजची गोळीबाराची घटना पकडून एकूण तीनदा कपिल शर्माच्या कॅफेवर गोळीबार झाला आहे.

विशेष म्हणजे यावेळीही कपिल शर्माच्या कॅफेवर झालेल्या गोळीबाराचा व्हिडिओही समोर आलेला आहे. तर या गोळीबाराची जबाबदारी लॉरेन्स बिश्नोई गँगशी निगडीत असणाऱ्या गोल्डी ढिल्लो आणि कुलदीप सिद्धू नेपाळीने घेतली आहे.

सोशल मीडिया पोस्ट लिहून लॉरेन्स गँगने या गोळीबाराची जबाबदारी घेतली आहे. पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, वाहेगुरूजी का खालसा, वाहेगुरूजी की फतेह...आज जो तीनदा गोळीबार झाला आहे, त्याची जबाबदारी मी कुलवीर सिद्धू आणि गोल्डी ढिल्लो घेत आहोत. आमचे सामान्य जनतेशी कोणतेही वैर नाही. ज्यांच्याशी आमचा वाद आहे, त्यांनी आमच्यापासून दूर रहावेत. 

Gujarat BJP Ministers Resign : मोदींच्या गुजरातमध्ये मोठी राजकीय घडामोड! मुख्यमंत्री सोडून भाजपच्या सर्व मंत्र्यांनी दिला राजीनामा

सोशल मीडिया पोस्टमध्ये पुढे लिहिले आहे की, जे लोक अवैध कामं करतात, लोकांकडून काम करून घेऊन पैसे देत नाहीत, त्यांनीही तयार रहावं. जे कोणी बॉलीवूडमध्ये धर्माविरोधात बोलत असतील, त्यांनीही तयार रहावं. गोळी कुठूनही येऊ शकते. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह..

Punjab DIG Arrest by CBI : मोठी बातमी! पंजाबच्या 'DIG'ना पाच लाखांची लाच घेताना ‘CBI’ने रंगेहाथ पकडलं

याआधी ७ ऑगस्ट रोजीही देखील कपिल शर्माच्या कॅफेवर गोळीबार झाला होता. तेव्हा ९ सेकंदाच्या गोळीबाराचा एक व्हिडिओ समोर आला होता.

kapil sharma

