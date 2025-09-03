किम जोंग उन मुलीला सोबत घेऊन चीनमध्ये दाखल, उत्तर कोरियाची पुढची हुकुमशहा?

उत्तर कोरियाचे हुकुमशहा किम जोंग उन मंगळवारी खास ट्रेनने बिजिंगला पोहोचले आहेत. चीनमध्ये ते राष्ट्रपती शी जिनपिंग आणि रशियाच्या राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यासोबत लष्करी परेडमध्ये सहभागी होणार आहेत. किम आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्यासह जगभरातील २६ देशांचे नेत या परेडमध्ये असणार आहेत. किम जोंग उन त्यांच्या १४ वर्षांच्या कार्यकाळात पहिल्यांदाच बहुपक्षीय कार्यक्रमात सहभागी झाले आहेत. अमेरिकेला थेट आव्हान देणाऱ्या ३ देशांचे नेते एकत्र येत असल्यानं याकडे जगाचं लक्ष लागून राहिलं आहे..The Slow Train : किम जोंग रेल्वेने निघाले चीनला, पुतीन-जिनपिंग यांची भेट घेणार; पुन्हा एकदा ग्रीन ट्रेन चर्चेत.चीनमध्ये किम जोंग उन हे एकटेच आले नाहीत. त्यांनी सोबत मुलगी किम जू ए हिलाही सोबत आणलं आहे. किम जोंग उन बिजिंग रेल्वे स्थानकात त्यांच्या बुलेटप्रूफ हिरव्या रंगाच्या ट्रेनमधून उतरत असल्याचे फोटो समोर आले आहेत. त्यांच्यासोबत मुलगी किम जू ए हीसुद्धा आहे. दक्षिण कोरियाच्या गुप्तचर संस्थांनी किम जू ए हिलाच किम जोंग यांची उत्तराधिकारी असल्याचं सांगितलंय..चीनची सरकारी वृत्तसंस्था शिन्हुआने दिलेल्या वृत्तानुसार, परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्यासह कम्युनिस्ट पार्टीच्या वरिष्ठ नेत्यांनी किम जोंग उन आणि त्यांच्या मुलीचं स्वागत केलं. किम जोंग उन यांनी या स्वागतासाठी शी जिनपिंग यांचे आभार मानले..किम जोंग उन यांनी मुलीला चीन दौऱ्यावर नेल्यानं उलटसुलट चर्चाही सुरू झाल्या आहेत. कुटुंबाबाबत गोपनियता बाळगणारे किम जोंग अचानक मुलीला घेऊन थेट चीन दौऱ्यावर आले यामागे अनेक अर्थ असू शकतात. याआधी किम जोंग यांच्या मुलीचं नाव २०१३मध्ये समोर आलं होतं. तर २०२२ मध्ये पहिल्यांदा एखाद्या सार्वजनिक कार्यक्रमात ती दिसली होती. त्यावेळी किम जोंग उन हे एका मिसाइल चाचणीसाठी उपस्थित होते. यानंतर लष्कराच्या काही कार्यक्रमांमध्येही ती दिसून आलीय. आता चीन दौऱ्यात किम जोंग तिला घेऊन आल्यानं पुन्हा एकदा किम जू एची चर्चा होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.