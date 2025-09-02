The Slow Train : किम जोंग रेल्वेने निघाले चीनला, पुतीन-जिनपिंग यांची भेट घेणार; पुन्हा एकदा ग्रीन ट्रेन चर्चेत

उत्तर कोरियाचे हुकुमशहा किम जोंग उन चीनला ट्रेनने रवाना झाले आहेत. चीनमध्ये ते शी जिनपिंग आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यासोबत ते लष्करी परेडमध्ये भाग घेणार आहेत. मंगळवारी त्यांच्या हिरव्या रंगाच्या ट्रेनमधून प्योंगयांगहून बिजिंगसाठी किम जोंग रवाना झाले. किम जोंग यांची ही ट्रेन खास त्यांच्यासाठी तयार केलीय. खूप कमी वेगाने धावणाऱ्या या ट्रेनचा वापर गेल्या काही दशकांपासून उत्तर कोरियाचे नेते करतात. .भूस्खलनात अख्खं गाव गाडलं गेलं, किमान १ हजार जणांचा मृत्यू, एकटाच वाचला; वेस्टर्न सुदानमधील घटना.जुन्या प्रवासी विमानांच्या तुलनेत किम जोंग उन यांची ही खास ट्रेन जास्त सुरक्षित आहे. बुलटेप्रूफ ट्रेन सुरक्षित आणि आरामदायी आहे. किम जोंग यांच्यासाठी सुरक्षा रक्षक, जेवण-खाणं, इतर सुविधासुद्धा या ट्रेनमध्ये आहेत. बैठकीआधी अजेंडा तयार करण्यासाठी या ट्रेनमध्येच बैठक घेतली जाते. २०११मध्ये उत्तर कोरियाचे नेते बनल्यानंतर किम जोंग यांनी ट्रेनने चीन, व्हिएतनाम आणि रशियाचा दौरा केला आहे..पुतीन यांची PM मोदींना लिफ्ट, हॉटेलजवळ पोहोचले तरी कारमधून उतरले नाही; ५० मिनिटं गाडीतच चर्चा, फोटो आले समोर.किम जोंग यांच्यासोब त्यांच्या चीन दौऱ्यात परराष्ट्र मंत्री चोए सोन हुई सुद्धा आहेत. किम जोंग यांची ट्रेन मंगळवारी बिजिंगला पोहोचण्याची शक्यता आहे. लष्करी परेडच्या माध्यमातून अमेरिकेविरुद्ध त्रिपक्षीय एकता दाखवण्याचा जोंग यांचा प्रयत्न असू शकतो..बिजिंगमध्ये होणाऱ्या लष्करी परेडमध्ये किम जोंग, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यासह २६ जागतिक नेत्यांचा सहभाग असणार आहेत. किम जोंग पहिल्यांदाच अनेक देशांचे नेते सहभागी असलेल्या कार्यक्रमात उपस्थित राहणार आहेत. उत्तर कोरिया, चीन, रशिया या तिन्ही देशांचे नेते पहिल्यांदाच एकाच ठिकाणी दिसणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.