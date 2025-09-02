ग्लोबल

The Slow Train : किम जोंग रेल्वेने निघाले चीनला, पुतीन-जिनपिंग यांची भेट घेणार; पुन्हा एकदा ग्रीन ट्रेन चर्चेत

Kim Jong Un Visits China उत्तर कोरियाचे हुकुमशहा किम जोंग उन हे त्यांच्या खास रेल्वेनं चीनला रवाना झालेत. मंगळवारी ते बिजिंगमध्ये पोहचण्याची शक्यता आहे. पुतीन आणि जिनपिंग यांच्यासह ते लष्करी परेडमध्ये सहभागी होणार आहेत.
सूरज यादव
Updated on

उत्तर कोरियाचे हुकुमशहा किम जोंग उन चीनला ट्रेनने रवाना झाले आहेत. चीनमध्ये ते शी जिनपिंग आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यासोबत ते लष्करी परेडमध्ये भाग घेणार आहेत. मंगळवारी त्यांच्या हिरव्या रंगाच्या ट्रेनमधून प्योंगयांगहून बिजिंगसाठी किम जोंग रवाना झाले. किम जोंग यांची ही ट्रेन खास त्यांच्यासाठी तयार केलीय. खूप कमी वेगाने धावणाऱ्या या ट्रेनचा वापर गेल्या काही दशकांपासून उत्तर कोरियाचे नेते करतात.

