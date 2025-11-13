अमेरिकेच्या इतिहासातलं सर्वात मोठं शटडाऊन संपुष्टात, ट्रम्पना करावी लागली तडजोड; फक्त १३ मतांच्या फरकानं बिल मंजूर

अखेर अमेरिकेच्या इतिहासातलं सर्वात मोठं शटडाऊन ४३ दिवसांनी संपुष्टात आलं. बुधवारी रात्री सिनेटमध्ये शटडाऊन संपवण्याच्या बिलाला मंजुरी देण्यात आली. यात बिलाच्या बाजूने २२२ तर बिलाच्या विरोधात २०९ मतं पडली. व्हाइट हाऊसने याबाबत अधिकृत माहिती दिलीय. ट्रम्प यांनी विधेयकावर सही केली असून सरकारी कामकाज आता औपचारिकरित्या सुरू होईल. अमेरिकेच्या जीडीपीसह अमेरिकेतली ४ कोटी पेक्षा जास्त लोकांसाठी ही दिलासादायक बातमी आहे..अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये सरकारी खर्चांशी संबंधित बिलावर एकमत न झाल्यानं शटडाऊन करण्याची वेळ आली. सिनेट मेंबर्सनी जवळपास १४ वे्ळा प्रस्ताव फेटाळल्यनं अमेरिकेत शटडाऊन केलं गेलं. आता शटडाऊन आरोग्य सेवा अनुदानावर कोणत्याही तोडग्याशिवाय संपुष्टात आणलं गेलंय. डेमोक्रेटसची ही सर्वात मोठी मागणी होती. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना याबाबत मोठी तडजोड करावी लागली..स्फोटकं कुठून आली? महत्त्वाची माहिती समोर, ३२०० किलोपैकी २९०० किलो सापडलं पण ३०० किलोचा शोध लागेना.अमेरिकेत शटडाऊन गेल्या ६ आठवड्यांपासून सुरू होतं. आता हे संपुष्टात आलं आहे. मात्र यामुळे जो त्रास आणि नुकसान सहन करावं लागलंय ते भरून काढण्यासाठी वेळ लागेल. शटडाऊनमुळे अमेरिकन विमानसेवाही विस्कळीत झाली होती. अन्नधान्य मदतीला उशीर होत होता. यामुळे अमेरिकेवर आर्थिक संकटही ओढावलं होतं..वाहतूक सचिव सीन डफी यांच्या हवाल्यानं सांगण्यात आलं की, उड्डाणांवरील निर्बंध हटवण्यासाठी आणि विमानतळ पूर्ण कार्यरत होण्यासाठी जवळपास एक आठवड्याचा वेळ लागू शकतो. तर शटडाऊनमुळे रद्द झालेल्या उड्डाणांमुळे एअरलाइनच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाल्याचं डेल्टा एअरलाइनच्या सीईओंनी म्हटलंय..अमेरिकेत शटडाऊनमुळे मोठं आर्थिक नुकसान झाल्याचं दिसून आलं. काँग्रेसच्या बजेट कार्यालयानेही अंदाज जाहीर केला होता की, चौथ्या तिमाहीत जीडीपी वृद्धीत दीड टक्के घसरण होईल. अद्याप सरकारी योजना, कार्यालये सुरू झाल्यानं आणि थकित वेतन जारी केल्यानं काही सुधारणा दिसू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.