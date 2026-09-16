Helicopter Crash : भीषण अपघात! हेलिकॉप्टर पार्किंगमध्ये कोसळलं, ३ जणांचा जागीच मृत्यू, पाहा VIDEO

अमेरिकेतील लॉस एंजेलिसमध्ये हेलिकॉप्टरचा भीषण अपघात झाला आहे. या दुर्घटनेत तीन जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. तसेच, एक जण गंभीर जखमी झाला असून त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. हेलिकॉप्टर एका पार्किंग लॉटमध्ये कोसळलं..लॉस एंजेलिस अग्निशमन विभागाचे प्रवक्ते कॅप्टन ब्रँडन सिल्व्हरमन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हेलिकॉप्टर पार्किंग परिसरात उभ्या असलेल्या काही वाहनांवर कोसळलं. अपघातानंतर परिसरात मोठी आग लागली होती. मात्र, मंगळवारी संध्याकाळपर्यंत अग्निशमन दलाने आगीवर नियंत्रण मिळवलं. या दुर्घटनेत चार वाहनं आणि दोन स्टोरेज कंटेनरचं नुकसान झालं आहे..हिमालमध्ये खासगी बसचा अपघात नेमका कसा झाला? ८ प्रवाशांनी गमावले प्राण; प्रत्यक्षदर्शीने सांगितला थरारक घटनाक्रम.अपघाताची माहिती मिळताच ५० हून अधिक अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले. दरम्यान, मृतांपैकी नेमके किती जण हेलिकॉप्टरमध्ये होते, याचा तपास सुरू आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, मृतांपैकी किमान एक व्यक्ती हेलिकॉप्टरच्या बाहेर, पार्किंग लॉटमध्ये होती. त्यामुळे अपघाताच्या वेळी हेलिकॉप्टरमध्ये नेमके किती जण होते, याचा शोध घेतला जात आहे. “हेलिकॉप्टरमध्ये किती लोक होते, हे आम्ही निश्चित करण्याचा प्रयत्न करत आहोत,” असं कॅप्टन ब्रँडन सिल्व्हरमन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं..Peru Plane Crash : पेरूमध्ये पर्यटकांचे विमान कोसळले, १३ जणांचा मृत्यू; नाझ्का लाइन्स पाहताना काळाने गाठले.हेलिकॉप्टर जवळपास पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाल्याने ढिगाऱ्यातून संभाव्य मृतदेह किंवा जखमी व्यक्तींचा शोध घेण्याचं काम बचाव पथकाकडून सुरू आहे. या अपघाताची चौकशी आता अमेरिकेच्या National Transportation Safety Board (NTSB) आणि Federal Aviation Administration (FAA) कडून केली जाणार आहे. हेलिकॉप्टर नेमकं कशामुळे कोसळलं, तसेच अपघाताच्या वेळी त्यामध्ये किती जण होते, याचा तपास या यंत्रणांकडून केला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.