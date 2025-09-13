Viral: वजन कमी करा आणि पैसे मिळवा... प्रसिद्ध कंपनीची अनोखी ऑफर, १८ किलो वजन कमी करणाऱ्याला २,४६,८४५ रुपये दिले

चीनची प्रसिद्ध टेक कंपनी अराशी व्हिजन इंक, ज्याला इन्स्टा३६० म्हणूनही ओळखले जाते. तिने आपल्या कर्मचाऱ्यांना वजन कमी करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी एक अनोखा मार्ग अवलंबला आहे. कंपनीने १२ ऑगस्ट रोजी त्यांचे वार्षिक 'मिलियन युआन वेट लॉस चॅलेंज' सुरू केले. ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना निरोगी जीवनशैली स्वीकारण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे. या चॅलेंजमध्ये सहभागी होण्याचे नियम खूप सोपे आहेत. .कोणताही कर्मचारी नोंदणी करू शकतो आणि प्रत्येक ०.५ किलो वजन कमी केल्यावर ५०० युआन (सुमारे ६१०० रुपये) बोनस मिळतो. या वर्षी, जनरल-झेड कर्मचारी शी याकी हिने ९० दिवसांत २० किलोपेक्षा जास्त वजन कमी केले आणि वजन कमी करणाऱ्या चॅम्पियनचा किताब जिंकला. तिला २०,००० युआन (सुमारे २.४७ लाख रुपये) रोख बक्षीस मिळाले. शी हिने तिच्या यशाचे श्रेय शिस्त, नियंत्रित आहार आणि दररोज १.५ तासांच्या व्यायामाला दिले. . धोकादायक ट्रेंड! सोशल मीडिया गाजणाऱ्या '3D स्टाईल' फोटोमुळे पर्सनल डेटा चोरीला.ती म्हणाली, 'मला वाटते की हा माझ्या आयुष्यातील सर्वोत्तम काळ आहे, जेव्हा मी स्वतःची सर्वोत्तम आवृत्ती बनू शकते. ही केवळ सौंदर्याची बाब नाही तर आरोग्याचीही बाब आहे.' शी हिने तिच्या सहकाऱ्यांना प्रेरणा देण्यासाठी ग्रुप चॅटमध्ये 'किन हाओ वजन कमी करण्याची पद्धत' देखील शेअर केली. हा वादग्रस्त आहार योजना आहे. ज्याच्या मदतीने चिनी अभिनेता किन हाओने १५ दिवसांत १० किलो वजन कमी केले. त्यात एका दिवशी फक्त सोया दूध पिणे, दुसऱ्या दिवशी फक्त कॉर्न किंवा फळे खाणे असे कठोर नियम समाविष्ट आहेत..२०२२ पासून, कंपनीने सात वेळा हे आव्हान आयोजित केले आहे आणि सुमारे २० लाख युआन (सुमारे २.४७ कोटी रुपये) किमतीचे बक्षिसे वाटली आहेत. गेल्या एका वर्षात, ९९ कर्मचाऱ्यांनी मिळून ९५० किलो वजन कमी केले आणि आपापसात दहा लाख युआनचा बोनस वाटला. कंपनीच्या प्रतिनिधीने सांगितले की, 'या आव्हानाद्वारे आम्हाला निरोगी जीवनशैलीचा प्रचार करायचा आहे. आम्हाला कर्मचाऱ्यांना कामापेक्षा त्यांच्या आरोग्याला प्राधान्य देण्यास प्रेरित करायचे आहे. हे त्यांच्यासाठी एक सकारात्मक प्रोत्साहन आहे. जेणेकरून ते जीवनात सहभागी होऊ शकतील आणि नवीन उर्जेने काम करू शकतील.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.