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China Shoe Factory Fire: बूट कारखान्यात भीषण आग! २८ कामगारांचा होरपळून मृत्यू; थरारक व्हिडिओ समोर, कुठे घडली घटना?

China Shoe Factory Fire: पूर्व चीनच्या फुजियान प्रांतातील हुईटेंग शूज फॅक्टरीमध्ये लागलेल्या भीषण आगीत किमान २८ जणांचा मृत्यू झाला. शेकडो अग्निशमन दलाचे जवान तैनात करण्यात आले होते.
China Shoe Factory Fire

China Shoe Factory Fire

ESakal

Vrushal Karmarkar
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चीनच्या जिनजियांग शहरातील एका चपला बनवण्याच्या कारखान्यात गुरुवारी भीषण आग लागली, ज्यात २८ जणांचा मृत्यू झाला. आगीनंतर बचाव आणि मदत कार्याचे मार्गदर्शन करण्यासाठी आपत्कालीन व्यवस्थापन मंत्रालयाने पूर्व चीनच्या फुजियान प्रांतातील जिनजियांग शहरात संयुक्त कृती दले पाठवली आहेत. मंत्रालयाने सांगितले की, ही आग दुपारी १२ वाजण्याच्या सुमारास लागली.

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