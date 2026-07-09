China Shoe Factory Fire: बूट कारखान्यात भीषण आग! २८ कामगारांचा होरपळून मृत्यू; थरारक व्हिडिओ समोर, कुठे घडली घटना?

चीनच्या जिनजियांग शहरातील एका चपला बनवण्याच्या कारखान्यात गुरुवारी भीषण आग लागली, ज्यात २८ जणांचा मृत्यू झाला. आगीनंतर बचाव आणि मदत कार्याचे मार्गदर्शन करण्यासाठी आपत्कालीन व्यवस्थापन मंत्रालयाने पूर्व चीनच्या फुजियान प्रांतातील जिनजियांग शहरात संयुक्त कृती दले पाठवली आहेत. मंत्रालयाने सांगितले की, ही आग दुपारी १२ वाजण्याच्या सुमारास लागली..चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी अधिकाऱ्यांना शोध आणि बचाव कार्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे, घटनेचे कारण शोधून काढण्याचे आणि जबाबदार व्यक्ती निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शी जिनपिंग म्हणाले, "अपघाताचे कारण लवकरात लवकर शोधून काढले पाहिजे आणि जबाबदार असलेल्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे." इमारतीच्या खालच्या मजल्यांवर भीषण आग लागली होती. लोक खिडक्यांजवळ आणि इमारतीच्या छतावर आश्रय घेण्यासाठी धावताना दिसत होते. .Donald Trump: इराणचे सर्वोच्च नेते एवढे शांत का आहेत? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धमक्यांना उत्तर का देत नाहीत? नेमकी रणनीती कोणती?.आपत्कालीन मंत्रालयाने सांगितले की, आग विझवण्यासाठी, अडकलेल्या लोकांचा शोध घेण्यासाठी आणि जखमींवर उपचार करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. काही लोक अडकले होते आणि त्यांच्याशी संपर्क तुटला होता. जवळच्या क्वानझोऊ येथील प्रशासनाने आग विझवण्यासाठी १८३ अग्निशमन दलाचे जवान आणि ३५ अग्निशमन गाड्या पाठवल्या. बचाव पथकांनी अनेक तास प्रयत्न केल्यानंतर अखेर दुपारी आगीवर नियंत्रण मिळवले..चिनी सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या व्हिडिओंमध्ये कारखान्यातील भीषण दृश्ये दिसत होती. आगीच्या उंच ज्वाळांनी इमारतीचा मोठा भाग व्यापला होता आणि दाट धुराचे लोट आकाशात पसरले होते. अनेक लोक छतावर अडकलेले दिसत होते आणि बचाव पथके त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत असताना ते मदतीसाठी हातवारे करत होते. आगीच्या कारणाचा तपास सुरू आहे..US-Iran War: संघर्ष पुन्हा भडकला! अमेरिकेचे इराणवर हवाई हल्ले; १४ जण ठार, ७८ लोक जखमी, पाच प्रांतांवर बॉम्बहल्ले.हाँगकाँगमधील अनेक टॉवर ब्लॉक्स्मध्ये लागलेल्या भीषण आगीत १६८ लोकांचा मृत्यू झाल्यानंतर, चीनने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये उंच इमारतींमधील आगीच्या धोक्यांविरोधात एक मोहीम सुरू केली. अवघ्या एका महिन्यानंतर, दक्षिण चीनच्या ग्वांगडोंग प्रांतातील एका निवासी इमारतीत लागलेल्या आगीत १२ लोकांचा मृत्यू झाला आणि आता एका पादत्राणे बनवण्याच्या कारखान्यात भीषण आग लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.