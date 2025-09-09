ग्लोबल

क्रॉसिंगवर डबल डेकर बस अचानक पुढे आली, ट्रेनने फरफटत नेलं; १० जणांचा मृत्यू, CCTV VIDEO VIRAL

सूरज यादव
मेक्सिकोडत ट्रेनने डबल डेकर बसला धडक दिल्यानं भीषण अपघात झालाय. या अपघातात १० जणांचा मृत्यू झाला असून ६० पेक्षा जास्त जण जखमी झाले आहेत. मेक्सिको सिटीपासून ११५ किमी अंतरावर असलेल्या अटालाकोमुल्को इथं ही दुर्घटना घडली. रेल्वे क्रॉसिंगवर डबल डेकर बसला मालगाडीने धडक दिली. मालगाडी येत असताना इतर गाड्या क्रॉसिंगसाठी थांबल्या होत्या. त्यावेळी डबल डेकर बस मात्र पुढे आली आणि रुळावर मालगाडीने धडक दिली. या घटनेचं सीसीटीव्ही फुटेज समोर आलं आहे.

