क्रॉसिंगवर डबल डेकर बस अचानक पुढे आली, ट्रेनने फरफटत नेलं; १० जणांचा मृत्यू, CCTV VIDEO VIRAL

मेक्सिकोडत ट्रेनने डबल डेकर बसला धडक दिल्यानं भीषण अपघात झालाय. या अपघातात १० जणांचा मृत्यू झाला असून ६० पेक्षा जास्त जण जखमी झाले आहेत. मेक्सिको सिटीपासून ११५ किमी अंतरावर असलेल्या अटालाकोमुल्को इथं ही दुर्घटना घडली. रेल्वे क्रॉसिंगवर डबल डेकर बसला मालगाडीने धडक दिली. मालगाडी येत असताना इतर गाड्या क्रॉसिंगसाठी थांबल्या होत्या. त्यावेळी डबल डेकर बस मात्र पुढे आली आणि रुळावर मालगाडीने धडक दिली. या घटनेचं सीसीटीव्ही फुटेज समोर आलं आहे..4 अपत्ये जन्माला घाला, करमुक्त व्हा; लोकसंख्या घटल्यानं ग्रीसच्या पंतप्रधानांची घोषणा, १६ हजार कोटींची तरतूद.सीसीटीव्हीमध्ये दिसतंय की, मारावाटियो अटलाकोमुल्को महामार्गावर वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. रेल्वे ट्रॅकच्या दोन्ही बाजूला गाड्या उभा होत्या. यात सर्वात पुढे बस होती. अचानक बस पुढे येते आणि डावीकडून येणाऱ्या मालगाडीची धडक बसते..मालगाडीचा वेग इतका होता की डबल डेकर बस ट्रॅकवर फरफटत पुढे जाते. अपघातात बसचा चुराडा झाला आहे. डबल डेकर बसचा वरचा भाग तुटून पडला होता. अपघातानंतर घटनास्थळी बचावपथक दाखल झालं. मृतांची ओळख पटवण्याचं काम सुरू आहे..मेक्सिकोच्या अटॉर्नी जनरल कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, अपघातात ७ महिला आणि ३ पुरुषांचा मृत्यू झालाय. तर काही जणांची प्रकृती गंभीर आहे. बस दुर्घटनांचं प्रमाण मेक्सिकोत जास्त आहे. २०२३ मध्ये जवळपास १२ हजार अपघात झाले. यात १९०० जणांचा मृत्यू झाला तर ६४०० जण जखमी झाले..