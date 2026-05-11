Iran Peace Proposal: मिडल ईस्टमध्ये शांततेची शेवटची आशा संपली? अमेरिकेने इराणचा प्रस्ताव फेटाळला; तेलाच्या किंमतीत वाढ

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणचा नवीन शांतता प्रस्ताव फेटाळल्याने पश्चिम आशियातील शांततेच्या आशांना मोठा धक्का बसला आहे. यानंतर, सोमवारी जागतिक तेल किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली. ज्यामुळे जवळपास १० आठवड्यांपासून सुरू असलेला हा संघर्ष आणखी बराच काळ चालू राहू शकतो, असे संकेत मिळत आहेत. वॉशिंग्टनकडून चर्चेचा प्रस्ताव मिळाल्यानंतर तेहरानने रविवारी युद्ध संपवण्यासाठी काही अटींसह आपली योजना सादर केली. .यामध्ये लेबनॉनच्या मुद्द्याचा समावेश होता, जिथे इस्रायल इराण-समर्थित गट हिजबुल्लाहवर हल्ले करत आहे. इराणच्या अटींमध्ये युद्धातील नुकसानीची भरपाई, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरील सार्वभौमत्वाची मान्यता, अमेरिकेची नौदल नाकेबंदी समाप्त करणे, आर्थिक निर्बंध हटवणे आणि इराणी तेल निर्यातीवर बंदी यांचा समावेश होता. तेहरानच्या प्रस्तावानंतर काही तासांतच ट्रम्प यांनी तो "पूर्णपणे अस्वीकार्य" म्हणून फेटाळून लावला. .Iran Oil Spill : इराण जाणीवपूर्वक तेल समुद्रात सोडतंय? सॅटेलाइट फोटोंनी उडवली झोप; 3000 बॅरल तेल गळती झाल्याची भीती, त्या 'काळ्या डागा'चं गूढ उकललं?.त्यांनी अधिक तपशील न देता, आपण हा प्रस्ताव स्वीकारत नसल्याचे सोशल मीडियावर सांगितले. या घडामोडीमुळे प्रादेशिक संकट आणखी गडद होऊ शकते. अमेरिकेने अणुकार्यक्रमासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा होण्यापूर्वी युद्ध समाप्त करण्याची मागणी आधीच केली आहे, तर दुसरीकडे इराणचा दावा आहे की त्यांच्या मागण्या पूर्णपणे रास्त आहेत. ज्यात नाकेबंदी हटवणे आणि गोठवलेली मालमत्ता परत मिळवणे यांचा समावेश आहे..जगातील ७० देशांमध्ये WFH पॉलिसी, ACच्या तापमानावरही कंट्रोल; भारताच्या शेजारी देशांचाही समावेश.या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर तेल बाजारात खळबळ वाढली आहे. वृत्तानुसार, सोमवारी तेलाच्या किमती जवळपास ४ डॉलरने वाढल्या. जगातील एकूण तेल पुरवठ्यापैकी सुमारे एक-पंचमांश पुरवठा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होतो आणि ही नाकेबंदी जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी गंभीर धोका निर्माण करू शकते. शांतता चर्चेचे अपयश आणि सततची नाकेबंदी यामुळे केवळ मध्य पूर्वेलाच नव्हे, तर संपूर्ण जगाला एक मोठे आर्थिक आणि सामरिक संकट निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.