San Juan: ‘मिस युनिव्हर्स २०२६’मध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या १९ वर्षीय काजिया लिज मेजो हिच्याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. या स्पर्धेत जगभरातील ११६ स्पर्धक सहभागी होत असून, काजियासमोर ११५ प्रतिस्पर्धींचे आव्हान आहे. स्पर्धेचा अंतिम सोहळा २४ नोव्हेंबरला पोर्टो रिकोमधील सॅन हुआन येथे होणार आहे. भारतीय वेळेनुसार हा सोहळा २५ नोव्हेंबरला सकाळी ६.३० वाजता सुरू होईल..कोण आहे काजिया लिज मेजो?काजिया ही मूळची केरळमधील मावेलिक्करा येथील आहे. तिचे बालपण संयुक्त अरब अमिरातीतील अबू धाबी येथे गेले. सध्या ती बंगळुरूमध्ये कायद्याचे शिक्षण घेत असून मॉडेलिंग क्षेत्रातही सक्रिय आहे. केरळमधून ‘मिस युनिव्हर्स इंडिया’चा किताब जिंकणारी ती पहिली स्पर्धक ठरली आहे..Maruti Suzuki: 'मारुती'च्या कार पुन्हा महागल्या; २०२६ मध्ये चौथ्यांदा दरवाढ, किती वाढले दर?.२३ ऑगस्ट २०२६ रोजी जयपूर येथे झालेल्या राष्ट्रीय स्पर्धेत ५२ स्पर्धकांना मागे टाकत तिने विजेतेपद मिळवले. यापूर्वी वयाच्या १७व्या वर्षी तिने ‘मिस टीन दिवा २०२४’ हा किताब जिंकला होता..‘मिस टीन इंटरनॅशनल २०२५’मध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करत ती प्रथम उपविजेती ठरली होती. काजियाने शास्त्रीय नृत्याचे १२ वर्षे प्रशिक्षण घेतले आहे. तिला गायन, व्हायोलिन आणि ड्रम्स वादनाचीही आवड आहे. मल्याळम चित्रपट ‘शायलॉक’मधून तिने अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केले आहे..Gold Price Today: सलग दुसऱ्या दिवशी सोनं महागलं! खरेदीदारांना झटका; तुमच्या शहरात किती झाला भाव?.३१५० हिऱ्यांचा मुकुटमिस युनिव्हर्स स्पर्धेचे यंदा ७५वे वर्ष आहे. या विशेष वर्षानिमित्त विजेतीसाठी खास मुकुट तयार करण्यात आला आहे. त्यात पांढऱ्या सोन्यात ३,१५० हून अधिक हिरे जडवण्यात आले आहेत. .भारताने यापूर्वी सुष्मिता सेन (१९९४), लारा दत्ता (२०००) आणि हरनाज संधू (२०२१) यांच्या माध्यमातून हा किताब जिंकला आहे. त्यामुळे काजियाच्या कामगिरीकडे भारतीय चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे.