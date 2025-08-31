हत्ती-ड्रॅगन एकत्र येणं गरजेचं, सीमावादाचा परिणाम सबंधांवर होऊ नये; PM मोदी-जिनपिंग चर्चेत काय झालं? चीनने दिली माहिती

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांच्यात रविवारी दुपारी बैठक पार पडली. तिआनजिन इथं गेस्ट हाऊसमध्ये झालेल्या या बैठकीत विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. पंतप्रधान मोदी एससीओ समिटमध्ये सहभागी होण्यासाठी चीन दौऱ्यावर गेले आहेत. या बैठकीबाबत आता चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून अधिकृत माहिती देण्यात आलीय..परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनी म्हटलं की, गेल्या वर्षी कझानमध्ये झालेल्या बैठकीत भारत चीन संबंध नव्याने सुरू झाले. तेव्हापासून द्विपक्षीय सहकार्यात सातत्यानं प्रगती होतेय. चीन आणि भारत दोन प्राचीन सभ्यता आणि जगातील सर्वात मोठ्या लोकसंख्येचे देश आहेत. या दोन्ही देशांची जबाबदारी आहे की आपल्या लोकांचं हित जपणं आणि विकासशील देशांच्या एकतेला भक्कम करून मानवी समाजाच्या प्रगतीत योगदान द्यायचं..Punjab Flood : पंजाबमध्ये ३७ वर्षांनंतर भीषण पूर, हजारो गावे जलमय; ६१ हजार हेक्टर शेती बाधित, आप सरकारचे केंद्रावर 'हे' गंभीर आरोप.शी जिनपिंग यांनी ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने म्हटलं की, दोन्ही देशांच्या नात्यांना दीर्घकालीन आणि रणिनितीक दृष्टीकोनातून पाहिलं पाहिजे. संवाद वाढवून विश्वास दृढ करायला हवा. सहकार्य आणि देवाण-घेवाण वाढवून दोन्ही देशांचे हित जपणे. एकमेकांच्या अडचणींचा आदर करत शांततेच्या मार्गाने पुढे जाणं आणि सीमा वादाचा दोन्ही देशांच्या संबंधांवर परिणाम होऊ न देणं. बहुपक्षीय सहकार्य भक्कम करून आशिया आणि जगात शांतता, समृद्धीसाठी एकत्र येऊन काम करायला हवं..चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितलं की, जिनपिंग म्हणाले की ड्रॅगन आणि हत्ती एकत्र येणं दोन्ही देशांसाठी योग्य पर्याय आहे. तर पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, कझानमधील गेल्या बैठकीने भारत-चीन संबंधाची दिशा ठऱवली होती. आता संबंध सकारात्मक मार्गावर परतले आहेत. सीमेवर शांतता आणि स्थैर्य आहे. लवकरच थेट उड्डाणे पुन्हा सुरू होतील..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, भारत आणि चीन प्रतिस्पर्धी नाहीत तर भागिदार आहेत. दोन्ही देशांमध्ये असहमतीपेक्षा सहमती जास्त आहे. भारत आणि चीन मिळून आशियाला भक्कम करू. जागतिक व्यवस्थेत महत्त्वाचं योगदान देऊ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.