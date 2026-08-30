RSS Chief Mohan Bhagwat : 'भारतात मुस्लिमांनी राहू नये' असे म्हणणारी व्यक्ती हिंदू असू शकत नाही; आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरुन मोहन भागवत यांचे मोठे विधान, सर्वधर्मीय सलोख्याचा दिला संदेश

न्यूयॉर्क : ‘भारतात मुस्लिमांनी राहू नये’, असे मानणारी व्यक्ती खऱ्या अर्थाने हिंदू असू शकत नाही, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केले. अमेरिकेतील न्यूयॉर्क येथे आयोजित ‘वन वर्ल्ड वन ह्युमॅनिटी’ (एक जग, एक मानवता) या कार्यक्रमात ते बोलत होते..मॅडिसन स्क्वेअर गार्डन येथे झालेल्या ‘युनिव्हर्सल वननेस सेलिब्रेशन’मध्ये भागवत यांनी एकता, बंधुभाव आणि सर्वधर्मीय सलोख्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. हिंदुत्वाची मूलभूत भूमिका सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जाण्याची आहे. ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ या विचारानुसार संपूर्ण जग एक कुटुंब आहे, असे त्यांनी सांगितले. जगात धर्म अनेक असले तरी मानवता एकच आहे, असेही भागवत यांनी स्पष्ट केले..‘विविधता आणि संवाद ही भारताची ओळख’भारतीय संस्कृती ही मुळात सर्वसमावेशक असून, तिने विविध धर्म, विचारसरणी आणि समुदायांचा नेहमीच आदर केला आहे, असे भागवत म्हणाले. परस्पर एकता आणि बंधुभावाशिवाय कोणताही देश प्रगती करू शकत नाही. भारतात राहणाऱ्या सर्व नागरिकांचा वारसा आणि ओळख सामायिक आहे, असे त्यांनी नमूद केले. कोणत्याही मतभेदांचे निराकरण संघर्ष किंवा द्वेषातून नव्हे, तर संवाद आणि परस्पर समजुतीतून होऊ शकते, असेही त्यांनी सांगितले..‘सत्य एकच; मांडण्याचे मार्ग वेगवेगळे’धर्माविषयी बोलताना भागवत म्हणाले की, आपण अशा समाजाचा भाग आहोत, ज्याचा पारंपरिक विश्वास आहे की धर्म वेगवेगळे असू शकतात; मात्र मानवता एकच आहे. सत्य एकच असून संपूर्ण मानवता त्याच सत्यातून निर्माण झाली आहे. प्रत्येक व्यक्ती आपल्या विचारसरणी आणि अनुभवाच्या आधारे त्या सत्याची मांडणी करते. मानवी विचारांवर त्याच्या मानसिक जडणघडणीचा प्रभाव असतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले..धार्मिक शिस्तीसाठी रूढी-परंपरांचे महत्त्वआजच्या काळात धर्माची ओळख प्रामुख्याने त्याच्या रूढी, परंपरा आणि धार्मिक विधींमधून होत असल्याचे भागवत यांनी सांगितले. धार्मिक शिस्त टिकवण्यासाठी तसेच ईश्वर किंवा दैवीत्वाच्या मार्गावर पुढे जाण्यासाठी या परंपरा आणि विधींनाही महत्त्व असल्याचे त्यांनी नमूद केले..‘जनजागृतीच्या अभावामुळे समाज भरकटतो’इतिहासाचा संदर्भ देताना भागवत यांनी समाजात सातत्याने शिक्षण आणि जनजागृती सुरू ठेवण्याची गरज व्यक्त केली. समाजात जागृतीचे कार्य थांबले, तर भरकटण्याचा धोका निर्माण होतो. इतिहासात अशाच परिस्थितीमुळे समाज आणि देशाला परकीय आक्रमणांचा सामना करावा लागला आणि मोठे नुकसान सहन करावे लागले, असे त्यांनी सांगितले..जागतिक मंचावर सर्वधर्मीय सलोख्याचा संदेशन्यूयॉर्कमध्ये AHEAD फोरमच्या वतीने आयोजित या कार्यक्रमाला विविध धर्म आणि समुदायांतील नागरिक उपस्थित होते. विविध संस्कृतींमध्ये परस्पर संवाद, सामंजस्य आणि सामायिक उद्दिष्टांना चालना देण्यासाठी हे व्यासपीठ असल्याचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून सांगण्यात आले. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून भारतीय सनातन मूल्ये, सर्वसमावेशकता आणि परस्पर सलोख्याचा संदेश आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मांडण्याचा प्रयत्न झाल्याचे मानले जात आहे..मोहन भागवत यांच्या अमेरिका दौऱ्यावरून वाददरम्यान, मोहन भागवत यांच्या अमेरिका दौऱ्यामुळे आणि मॅडिसन स्क्वेअर गार्डन येथे आयोजित कार्यक्रमामुळे यापूर्वी वाद निर्माण झाला होता. न्यूयॉर्क शहराचे अधिकारी झोरान ममदानी यांनी भागवत यांच्या दौऱ्याला आणि कार्यक्रमाला विरोध दर्शवला होता. आपण या कार्यक्रमाचे समर्थन करत नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते. ममदानी यांच्या भूमिकेवर भाजप नेत्यांनी टीका केली. भाजप नेते राम कदम यांनी त्यांच्यावर प्रतिक्रिया देताना, संघाला समजून घेण्यासाठी ममदानी यांना अनेक जन्म घ्यावे लागतील, अशी टीका केली. भारतीय वंशाचे असूनही ममदानी यांची भूमिका हिंदूविरोधी असल्याचा आरोपही त्यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.