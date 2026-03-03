मुंबईहून दुबईला निघालेलं विमान, उतरण्याआधी आला मिसाइल अलर्ट; हवेतच 'डबल रिवर्स'ची दुर्मिळ घटना, काय घडलं?

Rare Mid Air Double Reverse Incident On Mumbai Dubai Flight अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धात एक विमान थोडक्यात दुर्घटनाग्रस्ता होण्यापासून वाचलंय. मुंबईहून विमान दुबईच्या दिशेनं जात होतं. दुबईपासून जवळ असतानाच अचानक विमानाला मिसाइल अलर्ट आला. यामुळे विमानला दुबईच्या एअरस्पेसमध्ये घिरट्या माराव्या लागल्या. मिसाइल अलर्ट मिळाल्यानंतर काही काळ विमान हवेतच घिरट्या मारत होतं. एमिरेट्सचं हे विमान मुंबईहून दुबईला निघालं होतं..एमिरेट्सचं विमान मंगळवारी सकाळी युएईच्या एअरस्पेसबाहेर थांबवण्यात आलं. संरक्षण मंत्रालयाने अलर्ट पाठवला की, देशाची एअर डिफेन्स सिस्टिम इराणकडून लाँच केलेल्या बॅलेस्टिक मिसाइलला प्रत्युत्तर देतेय. त्यामुळे विमानाला धोक्याची स्थिती निर्माण होऊ शकते..Iran-Israel War : मध्य पूर्वेतील युद्धाचा भारताला कसा बसणार फटका? महागाईची गणिते समजून घ्या.अलर्ट मिळताच दुबईत उतरण्याआधी विमानाने हवेत दोन घिरट्या मारल्या. लँडिंगआधी डबल रिव्हर्स करताना लाइव्ह ट्रॅकरवर दिसून आलंय. असा प्रकार खूप दुर्मिळ मानला जातो. विमान आधी मुंबईला परत जाताना दिसलं. पण अधिकाऱ्यांकडून थांबवण्याआधी पुन्हा दुबईच्या दिशेनं जायला लागलं..इराण इस्रायल संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय विमान कंपन्यांकडून पश्चिम आशियातील निवडक शहरांसाठी नियमित आणि विशेष उड्डाणांची घोषणा केलीय. खासगी विमान कंपन्यांनी येत्या काही दिवसांसाठी युएईतील फूजैराह ते दिल्ली आणि कोचीसाठी एक एक विमान तर मुंबईसाठी दोन विमानांचे उड्डाण केले जाईल असं सांगितलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.