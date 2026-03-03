ग्लोबल

मुंबईहून दुबईला निघालेलं विमान, उतरण्याआधी आला मिसाइल अलर्ट; हवेतच 'डबल रिवर्स'ची दुर्मिळ घटना, काय घडलं?

Mumbai Dubai Flidht Double Reverse मुंबईहून दुबईला उड्डाण केलेल्या विमानाला दुबईपासून जवळ असतानाच अचानक मिसाइल अलर्ट आला. यामुळे विमानला दुबईच्या एअरस्पेसमध्ये घिरट्या माराव्या लागल्याचा प्रकार घडला आहे.
सूरज यादव
Updated on

Rare Mid Air Double Reverse Incident On Mumbai Dubai Flight अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धात एक विमान थोडक्यात दुर्घटनाग्रस्ता होण्यापासून वाचलंय. मुंबईहून विमान दुबईच्या दिशेनं जात होतं. दुबईपासून जवळ असतानाच अचानक विमानाला मिसाइल अलर्ट आला. यामुळे विमानला दुबईच्या एअरस्पेसमध्ये घिरट्या माराव्या लागल्या. मिसाइल अलर्ट मिळाल्यानंतर काही काळ विमान हवेतच घिरट्या मारत होतं. एमिरेट्सचं हे विमान मुंबईहून दुबईला निघालं होतं.

